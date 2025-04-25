Çanakkale Savaşları'nın 110. Yıldönümünde Anma Töreni ve Haka Dansı

ANMA TÖRENİ HAKA DANSI İLE SON BULDU

Çanakkale Kara Savaşları'nın 110'uncu yılında Lone Pine Anıtı'nın ardından Conkbayırı'ndaki Yeni Zelanda Anıtı'nda da anma töreni düzenlendi. Törene; Birleşik Krallık Kraliyet Prensesi Anne, Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon, Avustralya Genel Valisi Sam Mostyn, Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Jill Morris, Birleşik Krallık Savunma Ataşesi Col Jim Torbet, Fransa Büyükelçisi Isabelle Dumont, Fransa İstanbul Başkonsolosu Nadia Fanton, Fransa Savunma Ataşesi Deniz Yüzbaşı Nora Zelazlı, Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon, Yeni Zelanda Büyükelçisi Greg Lewis, Avustralya Büyükelçisi Miles Armitage ile Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, 18'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Şükrü Özbakır ve Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarih Alan Başkanı İsmail Kaşdemir katıldı. Alana gelen heyeti, Yeni Zelanda askerleri geleneksel haka dansı ile karşıladı. Tören Türkiye ve Yeni Zelanda milli marşlarının okunması ile başladı. Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon'ın başta olmak üzere yapılan konuşmaların ardından çelenk sunma törenine geçildi. Türkiye Cumhuriyeti adına Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Birleşik Krallık Kraliyet Prensesi Anne ve Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon ile Avustralya Genel Valisi Sam Mostyn'in yanı sıra birçok ülke temsilcisi anıta çelenk bıraktı. Tören, geleneksel haka dansı ile son buldu.

Tolga TAHÇI/ÇANAKKALE,