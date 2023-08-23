Çanakkale'de yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Çanakkale merkeze yakın bir noktada çıkan ve 20 saatten fazla bir süredir devam eden orman yangınıyla mücadele sürüyor. 9 köy ve üniversite kampüsü boşaltılırken yanan yerlerin içler acısı hali gün ağarınca kameralara yansıdı.

Çanakkale'de 20 saattir devam eden orman yangını nedeniyle 9 köy boşaltıldı, yüzlerce insan tahliye edildi. Ekiplerin alevlerle mücadelesi sürerken hasarın boyutu ise gün ağarınca ortaya çıktı. Yanan alanlar havadan görüntülendi.

"ŞEHİR MERKEZİNİ TEĞET GEÇER HALDE"

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Çanakkale'deki orman yangınıyla ilgili son bilgileri paylaştı: "Rüzgar çok şiddetli. Bütün güçlerimizi yerleşim yerlerini korumaya odaklamış bulunmaktayız. Yangın, Çanakkale şehir merkezini teğet geçer haliyle ilerliyor. En kötü senaryoya göre hazırlık yapılıyor. Devlet hastanesi ve üniversite teyakkuz halinde ama herhangi bir boşaltma söz konusu değil. 6 köy boşaltıldı, 3 köy boşaltılmaya hazır. Yangına 8 uçak, 26 helikopter, yaklaşık 180 arazöz ve iş makinesi, 1100'e yakın da personelle müdahale ediliyor."

1251 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ, 54 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da şunları kaydetti: "Kayadere, Damyeri (Fevzi Çakmak Mahallesi), Yağcılar, Ulupınar, Belen, Kalabaklı, Aşağıokçular, Kızılcaören ve Taşlıtarla köylerinden 1251 vatandaşımız tedbir amaçlı tahliye edilmiştir. Sarıcaeli köyü yaşlı bakımevinden 45 vatandaşımız tahliye edilerek Terzioğlu KYK yurduna yerleştirilmiştir. Tedbir amaçlı Çanakkale-Çan kara yolu sivil araç trafiğine kapatılmıştır. Çanakkale Boğazı tek taraflı deniz ulaşımına açılmıştır. Lütfen, orman yangınları ve bu bölgelerdeki yardım ihtiyacıyla ilgili olarak AFAD tarafından yapılan paylaşımlara itibar edelim."

İçişleri Bakanı Yerlikaya paylaşımında, yangında 54 kişinin dumandan etkilendiği, 48 vatandaşın tedavisine devam edildiği bilgisine de yer verdi.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

20 saattir devam eden orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Ekipler günün aydınlanmasıyla birlikte havadan müdahaleye başladı. Yanan alanlar drone ile görüntülendi. Görüntülerde yangının geniş bir alanda devam ettiği ve helikopterlerin havadan yangına müdahale ettiği görülüyor.