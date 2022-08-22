Can pazarı yaşandı! Sel felaketinde 40 kişi hayatını kaybetti

Kuzey Hindistan'ı feci sel ve toprak kaymaları vurdu. Acımasız muson yağmurları yüzlerce köyü sular altında bırakarak evleri, arabaları ve yerlileri etkiledi. Shimla'da muson yağmurlarının tetiklediği toprak kayması binayı devirdi.

Sel ve toprak kaymalarının beraberinde ölü sayısı artmaya devam ederken, kurtarma ekipleri su altında kalan bölgede incelemeye devam etti. Yakınlarda 40 kişi sel suları tarafından sürüklendikten sonra ölü bulundu. Yüzlerce kişi ise yardım kamplarına sığınmak zorunda kaldı.

BÖLGEDE TARAMA BAŞLADI

Görüntülerde Shimla'da heyelan tarafından boşaltılan bir binanın çöktüğü görülüyor. Bölgenin kısa sürede aşırı miktarda yağış almasıyla durum giderek kötüleşti. Ekipler şiddetli sel uyarıları için bölgede harekete geçti. Yetkililer, bölgede daha şiddetli yağışlar olacağını söyleyerek hayatta kalanlar için uzak bölgeleri taramak için helikopterler göndereceğini söyledi.

40 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan sel felaketinde en az 40 kişi hayatını kaybetti. Patlayıcı hava, yüzlerce köyü yıkarken yollara zarar verdi.

YIKIM İZLERİ KALDI

Yürek parçalayan sel felaketindeki görüntüler, evlerindeki hasarı araştıran ve molozlardan hayatlarının kalıntılarını toplayan insanları gösteriyor. Diğer enstantaneler, su basmış bir köprü ve yoğun yağışla parçalanan yollar da dahil olmak üzere Kuzey Hindistan'daki altyapıya verilen hasarı gösteriyor. Şiddetli rüzgarlar ağaçları ve elektrik direklerini bile yerinden oynattı ve arkalarında bir yıkım izi bıraktı.