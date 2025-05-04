California'da tek motorlu uçak düştü: 1 ölü

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ABD'nin California eyaletinde Simi Valley'de tek motorlu bir uçağın düşmesi sonucu pilot hayatını kaybetti. Uçak, iki eve çarparak düştü ve evlerde hasar meydana geldi.

ABD'nin California eyaletinde tek motorlu bir uçak düştü, kazada 1 kişi hayatını kaybetti. ABD'nin California eyaletinin güneyindeki Simi Valley'de meydana gelen kazada, tek motorlu bir uçak, iki eve çarparak düştü.

2 EV HASAR GÖRDÜ

Kazada uçağın pilotunun hayatını kaybettiği ve 2 evin hasar aldığı kaydedildi. Yetkililer, kazayla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.

California'da tek motorlu uçak düştü: 1 ölü
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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