California'da tek motorlu uçak düştü: 1 ölü

ABD'nin California eyaletinde tek motorlu bir uçak düştü, kazada 1 kişi hayatını kaybetti. ABD'nin California eyaletinin güneyindeki Simi Valley'de meydana gelen kazada, tek motorlu bir uçak, iki eve çarparak düştü.

2 EV HASAR GÖRDÜ

Kazada uçağın pilotunun hayatını kaybettiği ve 2 evin hasar aldığı kaydedildi. Yetkililer, kazayla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.