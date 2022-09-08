Bunu ilk kez denediler! ABD'den sınırımıza 20 km mesafede terör örgütü YPG'ye askeri eğitim

Yunanistan'da askeri yığınak yaparak varlığını sürekli artıran ABD, bu kez doğu sınırında gerilimi tavan yaptıracak skandal bir adım attı. ABD askerleri tarafından Türkiye sınırına 20 kilometre mesafede terör örgütü YPG'lilere askeri eğitim verildi. Eğitimin konusu ise, omuzdan atılan güdümlü füzelerin zırhlı araçlara karşı kullanımı.

Amerikan askerleri tarafından Türkiye sınırına 20 kilometre mesafede terör örgütü YPG mensuplarına askeri eğitim verildi. Özellikle Türkiye sınırına bu kadar yakın bir noktada ilk defa eğitim ve tatbikat gerçekleştirildiği vurgulanırken, SDG'ye eğitimin ABD öncülüğünde kurulan "Birleşik Ortak Görev Gücü" tarafından verildiği kaydedildi.

ORTA GÖREV GÜCÜ'NE 30 ÜLKEDEN DESTEK

Terör örgütü DAEŞ'e karşı askeri mücadele amacıyla 2014'ün Aralık ayında kurulan Orta Görev Gücü'ne 30'dan fazla ülke askeri personel ve teçhizat desteği sağlıyor.

TERÖR ÖRGÜTÜ SDG'YE EĞİTİM VERİYORLAR

Irak'taki faaliyetlerine 5 Ocak 2020 itibarıyla son verdiğini duyuran Ortak Görev Gücü, Amerikalı askerlerin öncülüğünde Suriye'nin kuzeyinde "omurgasını terör örgütü PKK/YPG'nin oluşturduğu" SDG güçlerine eğitim vermeye devam ediyor. Yanı sıra, örgüt elemanlarına silah, mühimmat ve askeri lojistik hizmetlerini sürdüren "Birleşik Ortak Görev Gücü", komuta kademesiyle de desteğini göstermekten çekinmiyor.

ABD'DEN SKANDAL DESTEK

Son olarak; Görev Gücü Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Carl Harris,terör yapılanmasının üst düzey yöneticilerini geçen hafta Hol Mülteci Kampı'nda ziyaret etmiş ve ABD'nin örgüte desteğinin devam edeceğini söylemişti.