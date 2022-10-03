Bunu da gördük! Ev sahibi kiracısının yatağının yarısını başka birine kiraya vermek istedi

İrlanda'daki Maynooth Üniversitesi'nde okuyan hukuk öğrencisi genç kadın, ev sahibinin yaptığı hareketle neye uğradığını şaşırdı. Daha fazla para kazanmak isteyen uyanık ev sahibi, kiracının yatığının yarısının bir başkasına kiraladı. Skandal genç kadının ailesinin radyo programına katılmasıyla ortaya çıktı.

İrlanda'da yaşanan olay duyanları şaşırttı. Gözünü para hırsı bürüyen ev sahibi, genç kadının kiracı olarak kalmakta olduğu odadaki çift kişilik yatağın bir tarafını kendisiyle hiçbir konuşma yapmadan tanımadığı bir başka müşteriye kiralamak istedi.

EVDEN ÇIKMAYA ZORLADI

Uyanık ev sahibi, odayı elinde tutmak istiyorsa bir yabancıyla yatağını paylaşması gerektiğini söyleyerek genç kızdan gecelik 25 Euro talep etti. Genç kadın tanımadığı biriyle aynı yatağı paylaşmaktansa ev arayışına girdi. Başka bir eve taşınan kadının ailesi kızlarının mağduriyetini duyurmak için bir radyo program sucusuyla iletişime geçip olayı anlattı.

EV SAHİBİNE TEPKİ GÖSTERDİLER

Programın sunucusu olayı Twitter hesabında paylaşarak yayılmasını sağladı. Yaptığı şey yasadışı olmasa da, ev sahibi bu hareketi için birçok kişi tarafından "aşağılık" olarak nitelendirildi.