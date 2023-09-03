Bulgaristan-Türkiye sınırında çıkan orman yangını kontrol altına alındı

BULGARİSTAN'ın Türkiye sınırında çıkan orman yangını, büyük ölçüde kontrol altına alındı. Bazı bölgelerde devam eden alevlere ise Bulgar itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Bulgaristan'ın Türkiye sınırına yakın bölgede, dün akşam saatlerinde orman yangını çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle Edirne sınırına yaklaştı. Önlem amaçlı Edirne Orman İşletme Müdürlüğü ile Edirne Belediyesi ekipleri, sınıra sevk edildi. Yangına Bulgar itfaiye ekipleri müdahale ederken, sınırın karşı tarafındaki Prisadets, Filipovo, Varnik ve Matochina köyleri önlem amaçlı tahliye edildi.

ALEVLERE GECE BOYU MÜDAHALE

Bulgaristan'ın iç kesimine yönelen alevlere, gece boyunca müdahale edildi. Yangın büyük ölçüde kontrol altına alınırken, Prisadets, Matochina ile Studena köylerinin bazı bölgelerinde alevler sürüyor. Edirne'nin sınırındaki Büyükismailce köyü karşısındaki ormanda da bu sabah alevler yeniden yükseldi. Bulgar itfaiye ekiplerinin alevlere müdahale ettiği görüldü.

Sınırın Türkiye tarafında ise itfaiye ekiplerinin önlem amaçlı bekleyişi sürüyor. Büyükismailce köyünde oturan Halil İbrahim Akgün, yangının dün akşamdan beri devam ettiğini belirterek, "Akşam belli bir noktaya kadar geldi. Biz de kendi önlemlerimizi aldık" dedi.