Bulgaristan eski Başbakanı Borisov ve yakın çevresinden bazı kişiler gözaltına alındı - Haberler

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Bulgaristan eski Başbakanı Borisov ve yakın çevresinden bazı kişiler gözaltına alındı

AA - Ihvan Radoykov - Dünya
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Bulgaristan eski Başbakanı Borisov ve yakın çevresinden bazı kişiler gözaltına alındı

Bulgaristan'ın eski başbakanlarından ve Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) Partisi lideri Boyko Borisov ve partideki yakın çevresinden bazı kişilerin gözaltına alındığı açıklandı.

Bulgaristan İçişleri Bakanlığı'nın yazılı açıklamasında, Avrupa Savcılığı'nın 120 ayrı olayla ilgili sürdürdüğü kapsamlı bir soruşturma kapsamında, Borisov'un yanı sıra GERB partisinden eski Maliye Bakanı Vladislav Goranov, Parlamentonun eski Maliye Komisyonu Başkanı Menda Stoyanova ve Borisov'un Basın Danışmanı Sevdalina Arnaudova'nın da gözaltına alındıklarını bildirdi.

ADRESLERDE ARAMA YAPILDI

Bakanlık, süren kapsamlı operasyonla ilgili çok sayıda adreste arama yapıldığını ve delil toplandığını kaydetti. Bulgaristan'ı dün ziyaret eden Avrupa Başsavcısı Laura Kövesi, ülkede Avrupa finansal fonlarıyla ilgili yapılan farklı yolsuzlukları kapsayan 120 suç ihbarıyla ilgili soruşturmalar yapıldığını duyurmuştu. Boyko Borisov, 2021 yılına kadar kısa aralıklarla 12 yıl süreyle ülkenin başbakanlığını yapmıştı.

AA / Ihvan Radoykov - Dünya

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