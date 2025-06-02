Bu skandal fotoğrafı, bir ülkenin devlet kurumu paylaştı

Bu skandal fotoğrafı, bir ülkenin devlet kurumu paylaştı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kanada'da bir devlet kurumu olan Gelir Ajansı'nın resmi sosyal medya hesabından skandal bir paylaşım yapıldı. Çocuk başına verilen destek ücretlerin açıklandığı paylaşımda, kucağında bebek bulunan eşcinsel iki erkeğin yer aldığı fotoğrafın kullanılması tartışma yarattı.

Kanada Gelir Ajansı'nın sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda, kucaklarında bebek olan eşcinsel iki erkeğin yer aldığı fotoğrafın kullanılması tepkileri de beraberinde getirdi.

KANADA'DA DEVLET KURUMUNDAN SKANDAL PAYLAŞIM

Kanada'da skandal bir olaya imza atıldı. Ülkenin devlet kurumu olan Kanada Gelir Ajansı'nın resmi sosyal medya hesabından paylaşılan fotoğraf, bir anda gündeme oturdu.

Söz konusu paylaşımda, çocuk başına devletin verdiği destek parasından bahsedildi. Paylaşımda kullanılan fotoğrafta, kucaklarında bebek olan eşcinsel iki erkeğin yer aldığı görüldü. Kanada Gelir Ajansı'nın paylaşımı, "Eşcinselliği özendiriyor" eleştirilerini de beraberinde getirdi.

Bu skandal fotoğrafı, bir ülkenin devlet kurumu paylaştı

Kaynak: Haberler.com / Dünya
Beyaz Saray: Donald Trump Türkiye'de Zelenski ve Putin ile görüşmeye açık

Erdoğan'ın "Türkiye" çağrısına Trump'tan yanıt
İşte Rusya'nın Ukrayna'ya sunduğu ateşkes şartları

İşte Rusya'nın Ukrayna'ya sunduğu "ateşkes" şartları
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yakın zamanda enerji konusunda müjdelerimiz olacak

Kabine sonrası heyecanlandıran açıklama: Yakında müjdelerimiz olacak
Büyükçekmece Belediye Başkanı Akgün'den evinden çıkan balya balya paralara yanıt: Oğlumun

CHP'li Belediye Başkanı'ndan evinden çıkan balya balya paralara yanıt
500

Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıbirlitresu:

Siyahi seviyor demekki

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıZeynel Alpaydın:

Bu kafayla adam olmazlar hem çocuk özendirecekler hem de eş cinsel reklam kullanacaklar salaklık bu

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Belediye mi işçiler mi? CHP lideri Özel, İzmir'deki grev için tarafını seçti

Belediye mi işçiler mi? Özel, İzmir'deki grev için tarafını seçti
Hande Erçel ve Barış Arduç'un başrollerinde yer aldığı Aşkı Hatırla'nın ikinci tanıtımı yayınlandı

Yine aynı ikili! Yerli dizide sınırları zorlayan görüntü
Bir zamanlar Giresunspor'daydı! Borja Sainz adım adım İspanyol devine gidiyor

Bir zamanlar Giresunspor'daydı! İspanyol devine transfer oluyor
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Ozan Akbaba ailesi için Mardin'e yerleşiyor

Ünlü oyuncudan radikal karar! İstanbul'u terk ediyor
75 bini aşkın kaçak hacı adayı geri gönderildi

Hacca giden 75 bin kişi geri gönderildi
Sivasspor'da Rıza Çalımbay dönemi sona erdi

Yönettiği iki takım küme düşmüştü! Rıza Çalımbay'a bir kötü haber daha
Tatil fotoğrafları Real Madrid'de şok etkisi yarattı: Dünya Arda Güler'e henüz hazır değil

Tatil fotoğrafları şok etkisi yarattı: Dünya Arda'ya henüz hazır değil
Bonservis rekoru kıracak! İşte Fenerbahçe'nin yeni forveti

Bonservis rekoru kıracak! İşte Fenerbahçe'nin yeni forveti
Yargı paketi Ahmet Türk'ü de tatmin etmedi: Hayal kırıklığı yarattı, endişelerimiz büyüdü

Ahmet Türk, büyük hayal kırıklığı yaşadı: Endişelerimiz büyüdü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.