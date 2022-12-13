Çoğu kişi göremiyor! Bu resimde kadının sevgilisi ve yaşlı adamı bulabilecek misiniz?

İnternet kullanıcıların dikkatini çeken ve çözmek için çaba harcadığı optik illüzyon görselleri son zamanların en popüler hobilerinden. Beynimiz bazen gördüğü şeyleri olduğundan farklı algılar. Var olan şekiller veya semboller sanki orada yokmuş gibi görünür. Tıpkı bu resimdeki illüzyon gibi. Bu görselde aslında kadının sevgilisi var. Saklanan bölümleri görebilmek için yüksek IQ'ya sahip olmak gerekiyor.

Ukraynalı Ressam Oleg Shuplyak illüzyon yaratan sanatıyla ön plana çıkan bir isim. Shuplyak'ın bu resmi de diğer muhteşem eserlerinden bir tanesi. Tablolarındaki gizli güzelliği ancak iki kez bakıldığında fark edilen sanatçı bir kadını ve onun yakalanması zor sevgilisinin gizemli bir şekilde gizlenmiş yüzünü tasvir etmiş.

Optik illüzyon uzmanlarının yorumuna göre, kadının sevgilisi gözlerden uzak, ancak o kadar gizemli bir şekilde saklanıyor ki, ortalama bir IQ'ya sahip birinin çözemeyeceği kadar gizemli olabilir. Kadının sevgilisini 10 saniye içerisinde görebilirseniz yüksek IQ'ya sahipsiniz demektir.

Ağacın arkasına gizlenmiş genç bir adamın yüzü ve resmin büyük bir bölümünü kaplayan yaşlı bir adamın yüzü var. Yakından bakarsanız yaşlı adamın burnu hanımın dirseği, köprünün altındaki eğri başı, kuğu kulaklarından biri, hanımın elbisesi ağzı ve hanımın yüz kılları gözlerini oluşturur.