Brown Üniversitesi'nde iki kişinin öldürüldüğü silahlı saldırı hakkında neler biliniyor?

ABD'nin Rhode Island eyaletinin Providence kentindeki Brown Üniversitesi'nde meydana gelen silahlı saldırıda iki öğrenciyi öldüren ve dokuz kişiyi yaralayan şüpheli kaçtı. Şüphelinin yakalanması için yüzlerce polis görevlendirildi; kampüs abluka altına alındı.

Silahlı saldırgan Cumartesi günü yerel saatle 16:00 (TSİ 00:00) sularında sınavların yapıldığı bir binaya girerek, bir sınıfta ateş açtı.

Polis, saldırganın kaçması nedeniyle ABD'nin en eski ve en prestijli üniversitelerinden biri olan Brown Üniversitesi'ni abluka altına aldı.

Kampüsün bazı bölümlerindeki öğrencilere, aksi söylenene kadar yerlerinde kalmaları tavsiye edildi.

Rhode Island Hastanesi yetkilileri yaralıların çoğunun durumunun "kritik ama stabil" olduğunu söyledi.

Ölen ya da yaralananların isimleri henüz açıklanmadı.

Brown Üniversitesi Direktörü Christina Paxson, "Böyle bir şeyin başımıza gelmesini asla istemezdik. Hepimiz için derin bir yıkım" dedi.

Şüpheli hakkında neler biliniyor?

Erkek şüpheli hakkında sınırlı bilgi var. Şüphelinin üniversite ile bağlantısının olup olmadığı da bilinmiyor.

Kamera kayıtları şüphelinin saldırıdan sonra binadan çıktığını gösteriyor ancak yüzü görülemiyor.

Providence Emniyet Müdür Yardımcısı Tim O'Hara, şüphelinin tamamen siyah giyindiğini ve maske takmış olabileceğini söyledi. Kullandığı silahın modeli de tespit edilemedi.

"Şüpheliyi bulmak için elimizdeki her türlü kaynağı kullanıyoruz" diye ekledi. Kampüsü aramak için ek polis gücü görevlendirildi.

Saldırı nerede meydana geldi?

Silahlı saldırı Brown Üniversitesi'nin mühendislik fakültesinin bir parçası olan Barus ve Holley binasında meydana geldi. Saldırı birinci kattaki büyük bir sınıfta meydana geldi.

Bir ekonomi profesörü yerel kamu medya kuruluşu Ocean State Radio'ya yaptığı açıklamada, silahlı saldırının dersinin gözden geçirme oturumu sırasında gerçekleştiğini, oturumu asistanının yönettiğini söyledi.

Rachel Friedberg asistanının, "Saldırganın kapıdan içeri girdiğini, bağırarak bir şeyler söylediğini ve ateş etmeye başladığını söyledi. Bağırırken ne söylediğini hatırlayamıyordu" dedi.

"Öğrenciler saldırgandan uzaklaşmak için koşuşmaya başladılar, amfide aşağılara inmeye çalıştılar ve vuruldular" dedi.

Yetkililer Cumartesi öğleden sonra binayı boşalttı, ancak şüpheliyi ya da silahını bulamadı.

Brown Üniversitesi'nin bulunduğu bölgede yaşayanlara evlerinde kalmaları ya da bu uyarı kalkana kadar kampüsten uzak durmaları söylendi.

Boston Globe muhabiri Steph Machado, BBC News'a yaptığı açıklamada, kampüs çevresindeki restoranların kapılarını kilitlediğini, personelin ve müşterilerin yerinden ayrılmama emri kaldırılana kadar içeride beklediğini söyledi.

Silahlı saldırının hemen ardından bir şüphelinin gözaltına alındığı bildirilmiş, ancak kısa süre içinde gözaltına alınan kişinin saldırıyla bir ilgisinin olmadığı tespit edilmişti.

New York'ta yaşayan Brown Üniversitesi öğrencisi 20 yaşındaki Mari Camara Associated Press'e yaptığı açıklamada, saldırı sırasında kütüphaneden çıkmakta olduğunu ve bir restorana sığındığını söyledi. Sonraki üç saati orada saklanarak geçirdi.

Camara, "Herkes benim gibi, böyle bir şey yaşandığı için şoke olmuş ve dehşete düşmüş durumda" dedi.

Rektör Frank Doyle, Cumartesi günü yapılması planlanan sınavların iptal edildiğini açıkladı.

Gazetecilere konuşan ABD Başkanı Donald Trump, silahlı saldırıyı "korkunç bir şey" olarak nitelendirdi.

"Şu anda tek yapabileceğimiz şey kurbanlar ve kötü yaralananlar için dua etmek" dedi.

Rhode Island Valisi Dan McKee şu açıklamayı yaptı:

"Başkentimiz bugün akıl almaz bir trajedi yaşadı. Kalplerimiz Providence halkı ve olaydan etkilenenlerle birlikte."

ABD'nin en eski yükseköğretim kurumlarından biri olan Brown Üniversitesi, ülkenin kuzeydoğusundaki seçkin üniversiteler grubu olan Ivy League'in bir parçası.

11 binden fazla öğrencisi olan üniversite, Rhode Island'ın başkenti Providence'da, Boston'a yaklaşık 80 km ve New York'a 290 km uzaklıkta.

Silahlı saldırıları kaydeden bağımsız analiz sitesi Gun Violence Archive'a göre, kampüsteki saldırı, ABD'de bu yıl ateşli silahlarla meydana gelen 389'uncu toplu saldırı.

Saldırgan hariç dört ya da daha fazla kişinin öldüğü ya da yaralandığı saldırılar, toplu saldırı olarak nitelendiriliyor.