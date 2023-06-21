Brezilya'da 12 yaşındaki çocuk telefonunu şarj aletine takarken elektrik çarpması sonucu öldü

Brezilya'nın kuzeydoğusundaki Piaui'de 12 yaşındaki bir kız, telefon şarj aletini takarken elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetti. İlk çarpmanın etkisi ile ağır yaralanan genç kız, acil serviste aldığı tedavi sırasında yaralarına yenik düştü. Bu olay sonrası okullardaki dersler iptal edildi. İngiltere'de ise tüketiciler Çin yapımı ucuz şarj aletlerinden kaçınmaları konusunda uyarıldı.

Brezilya'nın kuzeydoğusundaki Piaui'den 12 yaşındaki Laisa Sofia da Silva Teixeira, telefon şarj aletini takarken elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetti. İlk çarpmanın etkisi ile ağır yaralanan genç kız , acil serviste aldığı tedavi sırasında yaralarına yenik düşmüştür. Şiddetli elektrik deşarjı şarj cihazını neredeyse tamamen imha etti.

Bunun üzerine, Laisa'nın yaşadığı yerel hükümet, 19 Haziran Pazartesi günü okullardaki dersleri iptal etmiştir ve tüm kasaba yasa girmiştir.

Birleşik Krallık'ta, tüketiciler ucuz, Çin yapımı şarj aletlerini satın almaktan kaçınmaları konusunda uyarılmıştır, çünkü bu ürünler yangın ve elektrik çarpması riski taşımaktadır. Chartered Trading Standards Institute başkanı Leon Livermore, insanların elektrikli ürünleri sadece güvendikleri tedarikçilerden satın alması gerektiğini vurguladı. İthal edilen birçok şarj cihazı, İngiltere güvenlik düzenlemelerini karşılamaz ve ciddi elektrik çarpması, yaralanma veya yangına neden olabilir. Tedarikçi ve perakendecilerin, satışa sundukları tüm elektrikli ekipmanların güvenli olmasını sağlamaları yasal bir zorunluluktur.