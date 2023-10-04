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Bozkır İlçe Müftüsü ve çalışanları 2023 Yılı Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında kurum ziyaretleri gerçekleştiriyor

Konya'nın Bozkır ilçesinde, Bozkır İlçe Müftüsü ve kurum çalışanları, 2023 Yılı Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla kurum ziyaretleri düzenliyor. Müftü Emin Yüksek ve beraberindeki heyet, Bozkır Kaymakamı, Belediye Başkan Yardımcısı ve İlçe Emniyet Amiri'ni ziyaret ederek kitap hediye etti.