Bozkır İlçe Müftüsü ve çalışanları 2023 Yılı Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında kurum ziyaretleri gerçekleştiriyor
Konya'nın Bozkır ilçesinde, Bozkır İlçe Müftüsü ve kurum çalışanları, 2023 Yılı Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla kurum ziyaretleri düzenliyor. Müftü Emin Yüksek ve beraberindeki heyet, Bozkır Kaymakamı, Belediye Başkan Yardımcısı ve İlçe Emniyet Amiri'ni ziyaret ederek kitap hediye etti.
Konya'nın Bozkır ilçesinde Bozkır İlçe Müftüsü ve kurum çalışanları, 2023 Yılı Mevlid-i Nebi Haftası münasebetiyle kurum ziyaretleri gerçekleştiriyor.
2023 Yılı Mevlid-i Nebi Haftası münasebetiyle Bozkır İlçe Müftüsü Emin Yüksek ve beraberindeki heyet Bozkır Kaymakamı Tolga Turan, Bozkır Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Kılınç ve Bozkır İlçe Emniyet Amiri Uğur Alaca'yı makamlarında ziyaret ederek, kitap hediye etti.
Kaynak: AA / Dünya