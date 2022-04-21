Böylesi ne duyuldu ne de görüldü! İdrarını yaptığı süs havuzunun içine düşen adamı timsah yedi

Kamboçya'nın Puok kentindeki Kampong Tayong köyünde 17 Nisan'da meydana gelen korkunç olayın detayları ortaya çıktı. 37 yaşındaki çiftçi Sou Sothea, süsme havuzunda idrarını yaptığı sırada dengesini kaybederek havuzun içine düştü.

5 TANE TİMSAH VARDI

Ancak bu sırada havuzun içerisinde 5 tane timsah vardı. Kısa sürede adamın çevresini saran timsahlar, çiftçiye saldırmaya başladı. Sothea da bu sürede bağırarak köylülerden yardım istedi.

SOPALARLA AĞIZLARINI AÇTILAR

Çığlık sesleri üzerine bölgeye koşan köylüler, ellerindeki sopalarla timsahlarını ağzını açarak çiftçiyi kurtarmayı başardı. Sou Sothea ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

DURUMU KRİTİK, YOĞUN BAKIMDA

İlk olarak Siem Reap'te bir hastaneye götürülen çiftçi, durumunun ağırlaşması üzerine Phnom Penh'deki Calmette Hastanesi'ne nakledildi. Durumu kritik olan çiftçinin yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.