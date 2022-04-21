Böylesi ne duyuldu ne de görüldü! İdrarını yaptığı süs havuzunun içine düşen adamı timsah yedi
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Kamboçya'nın Puok kentindeki Kampong Tayong köyündeki timsah dolu süs havuzuna idrarını yapmak isterken içeri düşen Sou Sothea adlı çiftçi, timsahların saldırısına uğradı. Çığlık sesleri üzerine havuza koşan köylüler, ellerindeki sopalarla timsahların ağzını açarak çiftçiyi kurtardı.
Kamboçya'nın Puok kentindeki Kampong Tayong köyünde 17 Nisan'da meydana gelen korkunç olayın detayları ortaya çıktı. 37 yaşındaki çiftçi Sou Sothea, süsme havuzunda idrarını yaptığı sırada dengesini kaybederek havuzun içine düştü.
Ancak bu sırada havuzun içerisinde 5 tane timsah vardı. Kısa sürede adamın çevresini saran timsahlar, çiftçiye saldırmaya başladı. Sothea da bu sürede bağırarak köylülerden yardım istedi.
Çığlık sesleri üzerine bölgeye koşan köylüler, ellerindeki sopalarla timsahlarını ağzını açarak çiftçiyi kurtarmayı başardı. Sou Sothea ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
İlk olarak Siem Reap'te bir hastaneye götürülen çiftçi, durumunun ağırlaşması üzerine Phnom Penh'deki Calmette Hastanesi'ne nakledildi. Durumu kritik olan çiftçinin yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.