Böylesi ne duyuldu ne de görüldü! İdrarını yaptığı süs havuzunun içine düşen adamı timsah yedi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Böylesi ne duyuldu ne de görüldü! İdrarını yaptığı süs havuzunun içine düşen adamı timsah yedi

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Dünya
 - Güncelleme:
Böylesi ne duyuldu ne de görüldü! İdrarını yaptığı süs havuzunun içine düşen adamı timsah yedi

Kamboçya'nın Puok kentindeki Kampong Tayong köyündeki timsah dolu süs havuzuna idrarını yapmak isterken içeri düşen Sou Sothea adlı çiftçi, timsahların saldırısına uğradı. Çığlık sesleri üzerine havuza koşan köylüler, ellerindeki sopalarla timsahların ağzını açarak çiftçiyi kurtardı.

Kamboçya'nın Puok kentindeki Kampong Tayong köyünde 17 Nisan'da meydana gelen korkunç olayın detayları ortaya çıktı. 37 yaşındaki çiftçi Sou Sothea, süsme havuzunda idrarını yaptığı sırada dengesini kaybederek havuzun içine düştü.

Ancak bu sırada havuzun içerisinde 5 tane timsah vardı. Kısa sürede adamın çevresini saran timsahlar, çiftçiye saldırmaya başladı. Sothea da bu sürede bağırarak köylülerden yardım istedi.

Böylesi ne duyuldu ne de görüldü! İdrarını yaptığı süs havuzunun içine düşen adamı timsahlar yedi

Çığlık sesleri üzerine bölgeye koşan köylüler, ellerindeki sopalarla timsahlarını ağzını açarak çiftçiyi kurtarmayı başardı. Sou Sothea ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Böylesi ne duyuldu ne de görüldü! İdrarını yaptığı süs havuzunun içine düşen adamı timsahlar yedi

İlk olarak Siem Reap'te bir hastaneye götürülen çiftçi, durumunun ağırlaşması üzerine Phnom Penh'deki Calmette Hastanesi'ne nakledildi. Durumu kritik olan çiftçinin yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Hastane, Çiftçi, Dünya, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title