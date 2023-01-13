Böylesi ilk kez yaşandı! Tabuttaki cenaze yuvarlanıp içi su dolu mezara düştü

İngiltere'de bir cenaze töreninde yaşanan olay akıllara durgunluk verdi. Tören sırasında tabutu taşıyan kişiler yere düştü. Tabutun içindeki cenaze ise yağmurdan dolayı su dolan mezara yuvarlandı.

İngiltere'de Müslüman olduğu belirtilen bir kişinin cenaze töreninde görülmez bir kaza yaşandı. Cenazenin defi sırasından aniden yağmur bastırınca mezarlığı su bastı.

CENAZE İÇİ SU DOLU MEZARA DÜŞTÜ

Cenazeyi taşıyan kişiler dengelerini kaybedip düşünce tabut yere düştü. Yere düşen tabuttan ölen kişinin cenazesi içi su dolan mezarlığın içine yuvarlandı.

CENAZE MEZARDAN ÇIKARTILDI

Cenaze sahipleri, yetkilileri arayarak yardım istedi. Pomba ile mezarlık içerisindeki su boşaltıldıktan sonra cenaze mezardan tekrar çıkarıldı. Yapılan törenin ardından cenaze uygun bir şekilde gömüldü.