Canlı yayında eski eşini öldürdükten sonra iki kişiyi daha öldürüp intihar etti

Binlerce Bosnalı, kadına yönelik şiddete karşı eylem için sokaklara çıktı. Bir adamın eski eşini canlı yayında öldürmesi sonrası, Saraybosna'da kalabalık bir grup kadının korunması ve şiddet içeren medyanın kontrolü talepleriyle yürüdü. Sloganlarla donatılan göstericiler, "Sessizlik onaydır" ve "Korku içinde yaşamayacağız" mesajlarını taşıdı. Olayın ardından acil yasal düzenlemeler ve cezalar talep edildi.

Binlerce Bosnalı, geçtiğimiz hafta bir adamın eski eşini öldürdüğü ve cinayeti Instagram üzerinden canlı yayınladığı olayın ardından yetkililerin kadına yönelik şiddeti engellemesi için harekete geçmelerini talep etmek amacıyla pazartesi günü sokaklara çıktı.

Protestolar birkaç Bosna şehrinde aynı anda düzenlendi. Başkent Saraybosna'da büyük bir kalabalık, kadınların daha fazla korunması, şiddet içeren medya içeriğinin sınırlanması ve şiddet vakalarında polis çalışmalarının denetlenmesi için şehir merkezinden geçerek eylemde bulundu.

Katılımcılar, "Sessizlik onaydır", "Korku içinde yaşamayacağız" veya "Kadın cinayetlerine son" yazılı dövizler taşıdı. Saraybosna'daki protestocular, "Şiddete Karşı Saraybosna" yazılı dev bir pankart taşıdı, bu da komşu Sırbistan'daki aylarca süren sokak protestolarının sloganını yankıladı.

"Bugün Saraybosna, şiddete hayır diyor ve tüm şiddet mağdurlarına destek gösteriyor." diyen Başkan Benjamina Karic, yürüyüşe liderlik etti.

Bosna İnsan Hakları Bakanı Sevlid Hurtic, kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerine karşı sıkı cezaların verilmesini sağlayacak yasal değişiklikler yapılmasını istedi.

BM sözcüsü Stephane Dujarric ise şunları söyledi: "Bir kadının cinayeti sosyal medya üzerinden canlı yayınlanmış olması, Bosna-Hersek'te kadın cinayetlerinin ve cinsiyete dayalı şiddetin son saldırılarından sadece biri ve son derece üzücü."

"Dünya genelinde kadın ve kızların cinsiyetlerine dayalı olarak kasıtlı olarak öldürülmesi, insan haklarının göz kamaştırıcı ve ciddi bir ihlalini temsil eder," dedi Dujarric.

Bosna halkı, özellikle Gradacac kasabasında cuma günü öldürülen kadının, taciz ve şiddet olaylarını yetkililere bildirdiği ve saldırganın polis kaydının bulunduğu haberlerinden ötürü öfkeliydi. Adam cuma sabahı Instagram'da bir video paylaştı, izleyicilere canlı bir cinayeti göreceklerini söyledi. Videoda adamın bir kadının alnına bir kurşun sıktığı görülüyor ve yakındaki bir yerden çocuğun çığlığı duyuluyor. Video daha sonra Instagram'dan kaldırıldı.

Saldırgan, Gradacac sakinlerinden Nermin Sulejmanovic olarak tanımlandı ve kendisini öldürmeden önce iki kişiyi daha öldürdü ve üç kişiyi yaraladı. Bosnalı medya, 35 yaşındaki Sulejmanovic'in, uyuşturucu kaçakçılığı ve polis memuruna saldırı suçlarından önce tutuklandığını söyledi.

Kurban Nizama Hecimovic, Pazartesi günü Gradacac'ta defnedildi; binlerce kişi cenazesine katıldı.

Bosna ve diğer Balkan ülkelerinde kadına yönelik şiddet yaygındır, toplumlar çoğunlukla muhafazakâr ve erkek egemen bir yapıdadır. Bölge, eski Yugoslavya'nın dağılmasını takip eden 1990'larda meydana gelen kanlı çatışmaların etkisi altında hala sarsılmaktadır.

Bosna, 1992-1995 yılları arasındaki çatışmanın ardından etnik açıdan gergin ve yoksul bir durumda kaldı. Sırbistan'da ise Mayıs ayında meydana gelen iki kitlesel saldırı, ana akım medya ve yetkililer tarafından beslenen bir şiddet kültürüne son verilmesini talep eden sokak gösterilerine yol açtı.