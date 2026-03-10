Haberler

Bölge ateş çemberi altındayken Paşinyan'ın yaptığına bakın
İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırılarıyla Ortadoğu'da gerilim tırmanırken, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan bir otobüste cevizli sucuk yediği görüntüleri paylaştı. Kısa sürede viral olan görüntünün altına "Savaşı kaybettikten sonra Mustafa Sarıgül gibi oldu bu adam" şeklinde yorumlar yapıldı.

İsrail ve ABD'nin 28 Şubat'ta İran'a başlattığı hava saldırılarının ardından Ortadoğu'da tansiyon düşmüyor. Petrol depolama tesisleri vurulan Tahran'da kıyameti andıran görüntüler yaşandı. İran'dan da İsrail'e gece boyu füzeler yağdı.

PAŞİNYAN'IN GÖRÜNTÜSÜ OLAY OLDU

Tüm dünya bölgede olup bitene kilitlenmişken Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, bir otobüste cevizli sucuk yediği anları paylaştı. Kısa sürede viral olan görüntünün altına "Savaşı kaybettikten sonra Mustafa Sarıgül gibi oldu bu adam" şeklinde yorumlar yapıldı.

