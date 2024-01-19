Boeing 747-8 uçak Miami'de kalkıştan kısa süre sonra alev aldı

Boeing 747-8 uçağı, Miami Uluslararası Havalimanı'ndan kalktıktan kısa bir süre sonra havada alev aldı. Sosyal medyada dolaşan videoda, Atlas Air jet'in kuyruğundan çıkan kıvılcımlar görülüyor. Alevlerin motor arızasıdnan kaynaklandığı tahmi nediliyor.

Görüntüyü kaydeden kişi, alevlerin gece gökyüzünü defalarca aydınlatması karşısında şok içinde küfürler savururken duyulabilir. Flightaware verilerine göre, 400 milyon doların üzerinde değere sahip olan kargo uçağı, Miami havaalanından 22.32'de havalanmış ve pilotun, sadece birkaç dakika sonra 22.46'da acil bir iniş yapması gerekmekteydi.

Atlas Air, uçağın rapor edilen hiçbir yaralanma olmaksızın güvenli bir şekilde havaalanına döndüğünü belirtti. Şirket, "Ekip, tüm standart prosedürleri takip etti ve güvenli bir şekilde MIA'ya geri döndü" açıklamasında bulundu.

Miami-Dade İtfaiye Kurtarma ekipleri olaya müdahale etti ve ayrı bir açıklamada, Miami Uluslararası Havalimanı, olayda herhangi bir yaralanma rapor edilmediğini ifade etti. Uçak, daha sonra planlanan yolculuğuna Porto Riko'nun San Juan şehrine devam etti.

Yangın çıkan uçağı gösteren videoyu paylaşan Miami bölgesi Instagram kullanıcısı, felaketin gelişimini fark ettikten sonra hemen Miami-Dade County Acil Durum Birimi ile iletişime geçtiğini belirtti. Yetkililer, kendisine teşekkür etti ve uçağın Miami'ye güvenli bir şekilde döndüğünü doğruladı.