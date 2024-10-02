BMGK acil toplandı! 'İstenmeyen adam' ilan edilen Guterres, 'Mide bulandırıcı' dedi

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler üzerine acil toplandı. Toplantıda tüm ülkelerin temsilcileri konuşmalarında, Orta Doğu'da bölgesel savaş planını adım adım devreye sokan İsrail'e tepki gösterdi. İsrail'in 'İstenmeyen adam' ilan ettiği BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ilk sözleri ise ' Orta Doğu cehenneme dönüşüyor' oldu.

GUTERRES 'İSTENMEYEN ADAM' İLAN EDİLMESİYLE İLGİLİ YORUM YAPMADI

Guterres, BM Güvenlik Konseyinde (BMGK) Lübnan'daki gelişmeleri ele almak için düzenlenen acil oturumda konuştu. İsrail'in kendisini "istenmeyen adam" ilan etmesi hakkında yorum yapmayan Guterres, geçen hafta BMGK'yi bilgilendirdiğinden beri Lübnan'da durumun alarm verici düzeyde kötüleştiğine dikkati çekti. Guterres, Mavi Hat'ta yıllardır gerginliğin sürdüğünü ancak geçen sene ekimden beri çatışmanın yoğunluğu ve derinliğinin arttığını dile getirdi. Halihazırda gerginliğin "dramatik" bir şekilde arttığının altını çizen Guterres, "Artış o kadar dramatik ki insan BMGK'nin 1701 sayılı kararından geriye ne kaldığını sorgulamadan edemiyor." dedi.

İSRAİL, LÜBNAN'DA ATEŞKESİ REDDETTİ

Guterres, İsrail'in Beyrut dahil Lübnan genelinde hava saldırıları düzenlediğini anımsatarak, ABD ve Fransa'nın ateşkes önerisi sunduğunu ancak bunun İsrail tarafından reddedildiğini belirtti. Aksine, İsrail'in saldırılarını artırdığını kaydeden Guterres, aynı zamanda İsrail'in Lübnan'ın güneyine "kısıtlı" olarak tanımladığı kara saldırısı başlattığını ifade etti. BM Genel Sekreteri, "Geçen ekimden bu yana Lübnan'da 1700 kişi öldürüldü. Bunların 100'ü çocuk, 194'ü ise kadın." diye konuştu. Lübnan'da yaklaşık 346 bin kişinin yerinden edildiğini aktaran Guterres, Hizbullah'ın İsrail'e roket ve füze saldırılarının da sürdüğünü, bu bağlamda 49 kişinin öldüğünü bildirdi. Guterres, Lübnan'da kapsamlı savaşın engellenmesinin şart olduğunu, bunun çok derin ve yıkıcı sonuçları olacağını söyledi. Sivillerin ağır bedel ödemeye devam ettiğini ifade eden Guterres, bunu şiddetle kınadığını kaydetti. BM Genel Sekreteri, nisan ayında İran saldırısını kınadığı gibi dün de aynı şekilde İran'ın İsrail'e füze saldırısını kınadığını hatırlatarak, "Yaptığım açıklamanın bağlamı göz önünde bulundurulduğuna bunun çok açık olması gerekir." ifadesini kullandı.

"GAZZE'DE ATEŞKES SAĞLANMALI"

İsrail'in geçen ekim ayından bu yana Gazze'de neden olduğu yıkımın daha önce benzeri görülmemiş düzeyde olduğuna tekrar dikkati çeken Guterres, artık Gazze'de ateşkes sağlanması, esirlerin serbest bırakılması ve iki devletli çözüm için çaba sarf edilmesinin gerekli olduğunu yineledi.

"ATEŞLER CEHENNEME DÖNÜŞÜYOR"

BM Genel Sekreteri, aynı zamanda Lübnan'da da çatışmaların sonlanması ve BMGK'nin 1701 sayılı kararının uygulanması gerektiğini belirterek, " Orta Doğu'nun farklı yerlerinde yanan ateşler hızla cehenneme dönüşüyor." uyarısında bulundu.

"MİDE BULANDIRICI BİR HAL ALDI"

"Artık mide bulandırıcı hal alan ve Orta Doğu halkını uçuruma iten gerginlik artışına 'dur' deme zamanı." diyen Guterres, her bir gerginliğin diğerine zemin hazırladığını kaydetti. Guterres, zamanın daraldığı konusunda uluslararası toplumu uyardı.

İSRAİL GUTERRES'İ 'İSTENMEYEN ADAM' İLAN ETTİ

İsrail yönetimi, Orta Doğu'da gerilimin acilen düşürülmesi çağrıları yapan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'i "istenmeyen adam" ilan ederek ülkeye girişini yasakladığını duyurmuştu. Guterres'in ülkeye girişinin de yasaklandığı aktarılan açıklamada, kararın, BM Genel Sekreteri'nin İran'ın dünkü füze saldırısının ardından yaptığı açıklama nedeniyle alındığı ifade edildi. BM Genel Sekreteri'nin dün yaptığı açıklamada, atılan füzelere ilişkin İran'ın ismini zikretmediği ve Tahran'ın saldırısını "doğrudan kınamadığı" kaydedildi. Açıklamada, Guterres'i İsrail karşıtı olmakla suçlayan İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, "Dünyanın hemen hemen bütün ülkelerinin yaptığı gibi, İran'ın İsrail'e yönelik menfur saldırısını açıkça kınayamayan hiç kimse, İsrail topraklarına ayak basmayı hak etmiyor." ifadelerini kullanmıştı.

GUTERRES 'ACİL ATEŞKES' ÇAĞRISINDA BULUNMUŞTU

Guterres, İran'ın dün İsrail'e düzenlediği saldırı sonrası yaptığı açıklamada, Orta Doğu'da çatışmanın genişletilmesini kınayarak acil ateşkes çağrısında bulunmuştu.

İSPANYA, BM GENEL SEKRETERİ GUTERRES'E DESTEK VERDİ

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in "istenmeyen adam" ilan ederek ülkeye girişini yasaklamasını "tamamen reddettiklerini" açıkladı. Albares, La Sexta televizyonuna yaptığı açıklamada, "BM Genel Sekreteri Guterres iyi bir dosttur. İspanya'nın dostudur ve her şeyden önce barışın dostudur. Bu iftiraları ve bu yasağı tamamen reddediyoruz ve elbette BM Genel Sekreteri'ni destekliyoruz." dedi.