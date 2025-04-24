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BM Sudan Özel Temsilcisi, Barış Mesajını İletti

BM Sudan Özel Temsilcisi, Barış Mesajını İletti
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Birleşmiş Milletler Sudan Özel Temsilcisi Ramtane Lamamra, Sudan Geçici Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfettah Burhan ile görüşerek BM Genel Sekreteri Guterres'in barış mesajını iletti ve insani yardım ile barışçıl çözümler konusundaki kararlılıklarını vurguladı.

BM Sudan Özel Temsilcisi Ramtane Lamamra, Sudan Geçici Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfettah Burhan'a Guterres'in 'barış mesajını' iletti.

Birleşmiş Milletler (BM) Sudan Özel Temsilcisi Ramtane Lamamra, ülkedeki çatışmaların azaltılması çabaları kapsamında dün Sudan Geçici Egemenlik Konseyi Başkanı General Abdülfettah Burhan ile bir araya geldi. Görüşmede Lamamra, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Sudan'daki BM barış misyonuna ilişkin mesajını iletti. BM'nin insani yardım ve barışçıl çözümlere yönelik çalışmalarını sürdüreceğini vurgulayan Lamamra, "Birleşmiş Milletler, insani destek ve istenilen barışçıl çözüme yönelik çabalar alanında görevlerini yerine getirmek için çalışmaya devam edecek" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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