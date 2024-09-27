BM Salonunu şaşkına çevirdi! Kendisi de neden böyle bir şey yaptığını anlamadı
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşma yapan Haiti Başbakanı Ariel Henry, Genel Kuruldaki konuşması sırasında suyu sürahiden içti. Olay, Genel Kuruldaki herkesi şaşırttı.
BM'nin 79. Genel Kurulu sadece ciddi siyasi konulara değil ilginç anlara da sahne oldu. O anlardan biri Haiti Başbakanı Ariel Henry'nin konuşması sırasında gerçekleşti.
KONUŞURKEN BİR ANDA SÜRAHİDEN SU İÇMEYE BAŞLADI
Henry kürsüde konuşması devam ederken bir anda önündeki sürahiden su içmeye başladı. Olay, genel kurulda gülüşmelere neden olurken başkan Hanry'nin yaptığı harekete kendisinin de şaşırdığı fark edildi. Henry'nin bir anlık dalgınlığı gülümseten anlara sahne oldu.