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Parlamentolar Arası Birlik Birleşmiş Milletler Parlamenterler Oturumu'nda Türkiye'yi temsil eden isimler arasında yer alan AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı ile oturumun moderatörü arasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı. Türkiye'nin adını yanlış anons eden moderatör, Özboyacı'nın uyarısının ardından özür dilemek zorunda kaldı.

Parlamentolar Arası Birlik Birleşmiş Milletler (BM) Parlamenterler Oturumu, ABD'nin New York kentinde bulunanBM Genel Merkezi'nde yapıldı. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları için siyasi eylemleri hızlandırmak temalı oturumda Türkiye'yi temsil eden isimler arasında AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı da yer aldı.

TÜRKİYE'NİN ADINI YANLIŞ ANONS ETTİ

Yerinden konuşma yapmak için söz isteyen Özboyacı ile oturumun moderatörü arasında ise dikkat çeken bir diyalog yaşandı. Moderatör, Özboyacı'ya söz verirken, "Türkiye'den delege, lütfen..." dedi. Ancak bu anons sırasında moderatör tarafından Türkiye'nin ismi Birleşmiş Milletler nezdinde de "Türkiye" olarak tescil edilmesine rağmen İngilizce "Turkey" kelimesi kullanıldı.

ANONS ETMESİYLE UYARININ GELMESİ BİR OLDU

Duruma müdahale eden Özboyacı, moderatörü, "Teşekkür ederim. İlk olarak artık 'Turkey' değil şu anda 'Türkiye'." ifadeleriyle uyardı.Özboyacı'nın uyarısının ardından moderatörün özür dilediği ve "Turkey" yerine "Türkiye" dediği görüldü.

BM oturumuna damga vuran an! Türkiye'nin adını anons etmesiyle uyarının gelmesi bir oldu
Haberler.com / Umut Halavart - Dünya
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıYakup Başaran:

çok büyük olay..Paramız değerli olsun, kişi başına düşen milli hasılamız fazla olsun.Ne var ki.Uluslararası bir toplantı ve Turkey deye anons yapılmış…??

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Haber Yorumlarıduran sari:

Aman ne başarı yapmış vekilimiz

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Haber YorumlarıBuğra Er:

Tirübüne oynuyorlar halbuki bu memlekete ve millete her konuda en cok zararı bunlar veriyor

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Haber Yorumlarıdoç dr aristokrates:

vay hindi

Yorum Beğen8
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Haber YorumlarıEtna null:

İtibarsizlaştirmak için Türkiye ismi, İngilizcede hindi anlamına gelen turkey olarak adlandırılmış sinsi bir İngiliz oyunu. Müdahale eden her kimse doğru yapmış.

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Haber Yorumlarıbagıran adam:

İyi sağol diyip geçeyim bende.

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