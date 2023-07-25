BM Libya Özel Temsilcisi, Taraflara Kapsamlı Çözüm Çağrısı Yaptı

BM Libya Özel Temsilcisi Abdoulaye Bathily, Libya'daki başlıca taraflara ve kurumlara tartışmalı siyasi meselelerin kapsamlı bir çözüme ulaştırılması çağrısında bulundu. Bathily, Bingazi'de düzenlenen, Berlin Konferansı'nda oluşturulan Uluslararası Güvenlik Çalışma Grubu ile 5+5 Ortak Askeri Komite Toplantısının açılışında konuştu.

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Abdoulaye Bathily, Libya'daki başlıca taraflara ve kurumlara tartışmalı siyasi meselelerin kapsamlı bir çözüme ulaştırılması çağrısında bulundu.

Bathily, Bingazi'de düzenlenen, Berlin Konferansı'nda oluşturulan Uluslararası Güvenlik Çalışma Grubu ile 5+5 Ortak Askeri Komite Toplantısının açılışında konuştu.

BM Özel Temsilcisi, "Libya Temsilciler Meclisi ve Devlet Yüksek Konseyi'nin çabaları önemli bir adımı temsil etmekte ve Seçim Yasaları Belirleme (6+6) Komitesinin sonuçları açısından büyük sorumluluk altındalar." dedi.

Libya'da kapsamlı bir siyasi çözüme duyulan ihtiyacın altını çizen Bathily, "seçimlerin düzenlenmesi ve silahlı gruplarla ilgili sorunların ele alınması için güvenli bir ortamın" oluşturulması gerektiğini söyledi.

Bathily, "Başlıca tarafları ve kurumları, siyasi açıdan ihtilaflı önemli meselelerde kapsayıcı bir çözüme ulaşmaya çağırıyoruz. İçinde bulunduğumuz durgun halin devam etmesi tehlikeli ve herkes Sudan'daki durumdan ders almalı." ifadelerini kullandı.

Libya'da seçim müzakereleri

Libya Devlet Yüksek Konseyi ve Temsilciler Meclisinin altışar üyesinden oluşan Seçim Yasalarını Belirleme Komitesi, ülkede seçimlerin anayasal dayanağı kabul edilen Anayasa Beyannamesi'ndeki 13. maddede değişiklik yapmak üzere Fas'ın kuzeybatısındaki Buznika kentinde bir süredir toplantılar düzenliyordu.

Komite üyelerinin Libya'da seçimlerin yapılmasının önünü açan yasaları 3 Haziran'da oy çokluğuyla kabul ettiği açıklanmıştı.

Buna karşın Devlet Yüksek Konseyinin 61 üyesinden 54'ü ile bazı Temsilciler Meclisi milletvekillerinin yanı sıra ülkenin en güçlü muhalefet partilerinden Adalet ve İnşa Partisi ile diğer bazı partiler, ayrı ayrı yaptıkları açıklamalarda Fas'taki toplantıdan çıkan sonuçları kabul etmediklerini duyurmuştu.

Libya'da Seçim Yasalarını Belirleme Komitesi tarafından 9 Haziran'da yapılan yazılı açıklamada, seçim kanunları taslağının üyelerce oy birliğiyle onaylandığı, nihai olduğu ve gelecek seçimlerin bu kanunlara uygun şekilde gerçekleştirileceği belirtilmişti.