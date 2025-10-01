BM: İsrail'in Gazze'deki Bombardımanı Devam Ediyor

Birleşmiş Milletler, İsrail'in Gazze'de bombardımanın devam ettiğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında açıklamada bulundu. Haq, BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) yetkililerinin çoğunlukla Gazze kenti olmak üzere Gazze genelinde İsrail'in ağır bombardımanının devam ettiği konusunda uyardığını belirtti. 24-28 Eylül'de en az 89 Filistinlinin hayatını kaybettiğini belirten Haq, Gazze'deki Sağlık Bakanlığı kayıtlarına göre, ağustosta Gazze'de kıtlığın teyit edilmesinden bu yana 35'i çocuk 175 kişinin açlık ve yetersiz beslenmeden yaşamını yitirdiğini ifade etti.

Farhan Haq konuşmasında, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planına da değinerek, ABD ile iletişim halinde olduklarını fakat henüz duyuracak bir şey olmadığını kaydetti. Haq, önerinin taraflarca kabul edilip edilmeyeceğini görmek için beklemek gerektiğini söyledi.