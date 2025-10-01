Haberler

BM: İsrail'in Gazze'deki Bombardımanı Devam Ediyor

BM: İsrail'in Gazze'deki Bombardımanı Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşmiş Milletler, Gazze'de İsrail'in bombardımanlarının sürdüğünü ve son günlerde çok sayıda Filistinlinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Ayrıca, Gazze'deki yetersiz beslenme nedeniyle ölümlerin arttığı vurgulandı.

Birleşmiş Milletler, İsrail'in Gazze'de bombardımanın devam ettiğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında açıklamada bulundu. Haq, BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) yetkililerinin çoğunlukla Gazze kenti olmak üzere Gazze genelinde İsrail'in ağır bombardımanının devam ettiği konusunda uyardığını belirtti. 24-28 Eylül'de en az 89 Filistinlinin hayatını kaybettiğini belirten Haq, Gazze'deki Sağlık Bakanlığı kayıtlarına göre, ağustosta Gazze'de kıtlığın teyit edilmesinden bu yana 35'i çocuk 175 kişinin açlık ve yetersiz beslenmeden yaşamını yitirdiğini ifade etti.

Farhan Haq konuşmasında, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planına da değinerek, ABD ile iletişim halinde olduklarını fakat henüz duyuracak bir şey olmadığını kaydetti. Haq, önerinin taraflarca kabul edilip edilmeyeceğini görmek için beklemek gerektiğini söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Gazze filosu riskli bölgeye girdi! İsrail'den 'Gemileri batıracağız' tehdidi

Gemiler riskli bölgeye girdi, İsrail donanması açık açık tehdit etti
ABD'de bütçe anlaşmazlığı! Federal hükümet kapandı

ABD'de hükümet kapandı! Kriz büyüdü, piyasalar allak bullak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Konuşma bahanesiyle çağırıp kafasına sıktı! Sokak kan gölüne döndü

Konuşma bahanesiyle çağırıp kafasına sıktı! Sokak kan gölüne döndü
Kız isteme merasimindeki görüntüyü izleyenler tepkisiz kalamadı: Direkt yüzük atma sebebidir

Görüntüyü izleyenler tepkisiz kalamadı: Direkt yüzük atma sebebidir
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.