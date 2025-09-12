Haberler

BM Güvenlik Konseyi'nden Hamas Müzakere Heyetine Yönelik Saldırıya Kınama

BM Güvenlik Konseyi'nden Hamas Müzakere Heyetine Yönelik Saldırıya Kınama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Katar'ın Doha şehrinde Hamas müzakere heyetine yapılan saldırıyı kınadı ve bölgede tansiyonun düşürülmesi gerektiğini vurguladı.

BİRLEŞMİŞ Milletler Güvenlik Konseyi, Katar'ın başkenti Doha'da Hamas müzakere heyetine yapılan saldırıyı kınayan basın açıklaması yayınladı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 9 Eylül'de Katar'ın başkenti Doha'da Hamas müzakere heyetine yapılan saldırıya ilişkin, İsrail'in isminin yer almadığı yazılı basın açıklaması yayınladı. Açıklamada, saldırının önemli bir arabulucu ülkenin topraklarında gerçekleştiğine dikkat çekilerek kınandığı belirtildi.

Konsey üyelerinin, saldırılarda sivil can kayıplarının yaşanmasından derin üzüntü duyduklarını ifade edildiği açıklamada, tansiyonun düşürülmesinin önemine işaret edilerek Katar ile dayanışma mesajı verildi. Ayrıca BM Şartı'nın ilkeleri çerçevesinde Katar'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne verilen desteğin altı çizildi. Konsey üyeleri, Katar'ın bölgede oynadığı arabuluculuk rolünü hatırlatarak, bu çabaların Mısır ve ABD ile birlikte sürdürüldüğünü kaydetti.

Açıklamada, Hamas'ın elinde bulunan rehinelerin serbest bırakılmasının ve Gazze'deki savaş ile acıların sona erdirilmesinin öncelikli hedef olmaya devam etmesi gerektiği vurgulandı. Bu bağlamda Katar, Mısır ve ABD'nin sürdürdüğü diplomatik girişimlerin önemine dikkat çekildi. Açıklamada taraflara, barış için ortaya çıkan fırsatın değerlendirilmesi çağrısı yapıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
İsrailli emekli albaydan Türkiye'ye küstah tehdit: İstanbul veya Ankara hedef olabilir

Türkiye'ye küstah tehdit: İstanbul veya Ankara hedef olabilir
Maaşlarda kesintiye gidilecek! İşte milyonlarca çalışanı ilgilendiren TES sisteminin detayları

İşte milyonlarca çalışanı ilgilendiren yeni sistemin detayları
Bu 19 markadan uzak durun! Kahvaltının vazgeçilmezi 3 üründe büyük skandal

Bu 19 markadan uzak durun! Kahvaltının yıldızı 3 üründe büyük skandal
Süper Lig devinin yeni yıldızı İstanbul'a geldi

Süper Lig devinin yeni yıldızı İstanbul'a geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Transferde son gün savaşı! Süper Lig devleri aynı isim için yarışıyor

Transferde son gün savaşı! Süper Lig devleri aynı isim için yarışıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.