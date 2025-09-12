BM Güvenlik Konseyi'nden Hamas Müzakere Heyetine Yönelik Saldırıya Kınama

BİRLEŞMİŞ Milletler Güvenlik Konseyi, Katar'ın başkenti Doha'da Hamas müzakere heyetine yapılan saldırıyı kınayan basın açıklaması yayınladı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 9 Eylül'de Katar'ın başkenti Doha'da Hamas müzakere heyetine yapılan saldırıya ilişkin, İsrail'in isminin yer almadığı yazılı basın açıklaması yayınladı. Açıklamada, saldırının önemli bir arabulucu ülkenin topraklarında gerçekleştiğine dikkat çekilerek kınandığı belirtildi.

Konsey üyelerinin, saldırılarda sivil can kayıplarının yaşanmasından derin üzüntü duyduklarını ifade edildiği açıklamada, tansiyonun düşürülmesinin önemine işaret edilerek Katar ile dayanışma mesajı verildi. Ayrıca BM Şartı'nın ilkeleri çerçevesinde Katar'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne verilen desteğin altı çizildi. Konsey üyeleri, Katar'ın bölgede oynadığı arabuluculuk rolünü hatırlatarak, bu çabaların Mısır ve ABD ile birlikte sürdürüldüğünü kaydetti.

Açıklamada, Hamas'ın elinde bulunan rehinelerin serbest bırakılmasının ve Gazze'deki savaş ile acıların sona erdirilmesinin öncelikli hedef olmaya devam etmesi gerektiği vurgulandı. Bu bağlamda Katar, Mısır ve ABD'nin sürdürdüğü diplomatik girişimlerin önemine dikkat çekildi. Açıklamada taraflara, barış için ortaya çıkan fırsatın değerlendirilmesi çağrısı yapıldı.