BM Genel Sekreteri: Hamas'ın saldırıları Filistin halkının toplu cezalandırılmasını haklı göstermez

- Guterres: "Hamas'ın saldırıları Filistin halkının toplu cezalandırılmasını haklı göstermez"

Irak Başbakanı: "Evleri ve hastanelerdeki sivilleri hedef alan İsrail, Filistin halkı hakkına soykırım işliyor"

KAHİRE - Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Hamas'ın saldırıları Filistin halkının toplu cezalandırılmasını haklı göstermez" dedi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik arttırdığı bombardıman 15. gününde devam ederken Mısır'ın ev sahipliğinde Gazze için Kahire Barış Zirvesi düzenleniyor. Başkent Kahire'de yapılan zirvede, Türkiye'yi Dışişleri Hakan Fidan temsil ediyor. Zirveye, dün Gazze Şeridi'nin dünyaya açılan kapısı olarak bilinen Refah Sınır Kapısı'nı ziyaret eden BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de katıldı. Guterres, konuşmasında "Gerçek zamanda yaşana bir insani felaketi gördüm" dedi. Gıda ve tıbbi ilaç malzemesinin bulunduğu kamyonların Mısır tarafında beklediğine dikkat çeken Guterres, "Sınırın diğer tarafı olan Gazze Şeridi'nde ise insanlar su, gıda, ilaç ve elektrik olmadan yaşamaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Gerekli yardımların Gazze halkına sağlanması için ara vermeden çalışmaların devam ettiğini sözlerine ekleyen BM Genel Sekreteri, "Bu kamyonların mümkün olduğunca hızlı sürekli ve güvenli bir şekilde Mısır'dan Gazze'ye hareket etmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı. Guterres, kısa vadeli planların net olması gerektiğini ifade kaydederek Gazze'ye acil, sınırsız ve sürekli insani yardım gönderilmesi, Hamas tarafından tüm rehinelerin derhal ve koşulsuz serbest bırakılması ve insani ateşkesin derhal sağlanması çağrısını yineledi. Filistin halkının şikayetlerinin meşru olduğunu kaydeden Guterres, "Hamas'ın İsraillilere yönelik saldırılarının bir bahanesi olamaz. Aynı zamanda Hamas'ın saldırıları Filistin halkının toplu cezalandırılmasını haklı göstermez" dedi.

"Uluslararası hukuk desteklenmeli"

Sivillerin korunması, yarım milyon insanı barındıran hastanelere, okullara ve BM tesislerine saldırı düzenlenmemesini kapsayan uluslararası insani hukukun desteklenmesi gerektiğini vurguladı. "Bu kabusa son vermek için eyleme geçme zamanı geldi" diyen Guterres, rehinelerin serbest bırakılması çağrısını yineledi.

"Gazze'de trajedinin tekrarlanmamasını için uygulanan ablukayı tamamen kaldırmak gerekiyor"

Irak Başkanı Muhammed Şiya Sudani ise konuşmasında Filistin halkının soykırıma maruz kaldığını söyledi. Konuşmasında "Bu nefret dolu işgale son vermenin zamanı gelmedi mi?" diyen Sudani, "Evleri ve hastanelerdeki sivilleri hedef alan İsrail, Filistin halkı hakkına soykırım işliyor" dedi. "Siyonist, savaş kanunları da dahil olmak üzere uluslararası güvenliği etkileyecek yasaları ihlal etmeye devam ediyor" diyen Sudani, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Al Ahli Arab (Baptist) Hastanesine bombalamasına değinerek "Baptist Hastanesi katliamı, siyonist işgalin gerçek yüzünü göstererek rejimin tüm kırmızı çizgileri aşan niyetlerini ortaya koydu" ifadelerini kullandı. Savunmasız insanların öldürülmesi ve onlara yönelik ağır cezaların dayatılmasıyla başlayan İsrail uygulamalarının "Bir savaş suçu" olarak nitelendiren Sudani, "Gazze meselesi insani değerler, adalet ve özgürlük çağrıları yaparak defalarca başarısızlığı uğrayan yeni dünya düzeni için yeni bir sınav niteliği taşıyor. Artık bu menfur işgale ve Filistin halkının acısına bir son verme zaman gelmiştir" şeklinde konuştu.

"Irak mümkün olan herhangi bir yardımı esirgemeyecektir"

Irak'ın, Gazze Şeridi'nin boşaltılması girişimlerini şiddetle reddettiğini vurgulayan Irak Başbakanı, derhal ateşkesin sağlanması, sınır geçişlerinin açılması, insani yardım malzemelerinin girişine izin verilmesi, esir ve tutukluların değişiminin sağlanması gerekliliğini bildirdi. Gazze'ye uygulanan ablukanın kaldırılması gerektiğini vurgulayan Sudani, "Gazze'de trajedinin tekrarlanmaması için uygulanan ablukayı tamamen kaldırmak gerekiyor. Gazze'yi desteklemek ve imarı için yardım fonu kurulması gerekiyor. Irak mümkün olan herhangi bir yardımı esirgemeyecektir" ifadelerini kullandı.