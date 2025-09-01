BM Genel Sekreteri Guterres, Yemen'deki Gözaltıları Kınadı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Yemen'de Husilerin kontrolü altındaki bölgede 11 BM çalışanının gözaltına alınmasını kınadığını bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Yemen'deki BM çalışanlarına yönelik gözaltılar için yazılı açıklamada bulundu. Guterres, 31 Ağustos'ta Yemen'deki Husi yetkililerinin fiili kontrolü altındaki bölgelerde en az 11 BM personelinin keyfi olarak gözaltına almasını şiddetle kınadığını belirtti. Guterres, BM tesislerine zorla girilerek mallarına el konulmasını ve Sana'daki diğer BM tesislerine girme girişimlerini de kınadığını kaydetti.

Guterres, en son gözaltına alınanların yanı sıra Haziran 2024'ten bu yana Yemen'de gözaltında tutulan, 2021 ve 2023'ten bu yana tutuklu bulunan BM, sivil toplum ve diplomatik misyonlardaki tüm personelin derhal ve koşulsuz serbest bırakılması talebini tekrarladı.