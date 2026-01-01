BM'den İsrail'e kınama

BİRLEŞMİŞ Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail Meclisi'nin, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın faaliyetlerini durdurmayı hedefleyen yasa kapsamında aldığı kararları kınadı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcülüğü'nden yapılan açıklamada, "Genel Sekreter, İsrail Meclisi'nin 29 Aralık 2025 tarihinde BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Operasyonlarını Durdurma Yasası'nda yaptığı değişiklikleri kınamaktadır. Bu değişiklikler, UNRWA'nın faaliyetlerini ve görevlendirilmiş faaliyetlerini yürütme yeteneğini daha da engellemeyi amaçlamaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Yasa ile değişikliklerin UNRWA'nın statüsü ve uluslararası hukuk çerçevesiyle tutarsız olduğu ve derhal yürürlükten kaldırılması gerektiği kaydedilen açıklamada, UNRWA'nın, BM'nin ayrılmaz bir parçası olduğu aktarıldı. Açıklamada, Guterres'in, Gazze'de ve bölgenin diğer yerlerinde Filistin halkına hizmet etmede vazgeçilmez bir rol oynayan UNRWA'ya olan güçlü desteğini yinelediği vurgulanarak, İsrail'e BM Şartı ile BM Ayrıcalık ve Dokunulmazlıklar Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülükleri anımsatıldı.