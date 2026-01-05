Haberler

BM Genel Sekreteri Guterres'ten Venezuela açıklaması

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD'nin Venezuela'ya yönelik askeri müdahalesinin uluslararası hukuk kurallarına aykırı olduğunu belirterek endişelerini dile getirdi. BM Güvenlik Konseyi'nde yapılan toplantıda, hukukun üstünlüğüne vurgu yaparak, uluslararası barış ve güvenliğin korunmasının önemini vurguladı.

BİRLEŞMİŞ Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesinde, uluslararası hukuk kurallarına saygı gösterilmemiş olması nedeniyle endişe duyduğunu bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo, ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesi üzerine acil toplanan BM Güvenlik Konseyi'nde Genel Sekreter Antonio Guterres adına konuştu. DiCarlo, ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesi ile ilgili, "3 Ocak askeri harekatıyla ilgili olarak uluslararası hukuk kurallarına saygı gösterilmemiş olmasından derin endişe duyuyorum" dedi.

BM Şartı'nın da herhangi bir devletin toprak bütünlüğüne veya siyasi bağımsızlığına karşı güç tehdidini veya kullanımını yasakladığını kaydeden DiCarlo, uluslararası barış ve güvenliğin korunmasının, tüm üye devletlerin buna bağlı kalma taahhüdüne bağlı olduğunu bildirdi.

Di Carlo, ilkelere bağlı kalmanın önemli olduğunu vurgulayarak, "Hukukun gücü üstün gelmelidir. Uluslararası hukuk, uyuşturucu kaçakçılığı, kaynaklar üzerindeki anlaşmazlıklar ve insan hakları endişeleri gibi konuları ele almak için araçlar içerir. İzlememiz gereken yol budur" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
