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BM Genel Sekreteri Guterres, Etiyopya'da yeniden başlayan çatışmalardan endişe duydu

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BM Genel Sekreteri Guterres, Etiyopya'da yeniden başlayan çatışmalardan endişe duydu
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BM Genel Sekreteri Guterres, Etiyopya'da Tigray, Afar ve Amhara'da çatışmaların yeniden başlamasından endişe duyduğunu belirterek taraflara derhal diyaloğa dönme çağrısı yaptı. Guterres, Eritre güçlerinin Etiyopya'da bulunduğuna ilişkin haberlerin kaygı verici olduğunu bildirdi.

(ANKARA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Etiyopya'nın Tigray, Afar ve Amhara bölgelerinde çatışmaların yeniden başlamasından ciddi endişe duyduğunu belirterek, taraflara çatışmaları derhal durdurma ve Pretoria Anlaşması çerçevesinde diyaloğa dönme çağrısı yaptı. Guterres, Eritre güçlerinin Etiyopya'da bulunduğuna ilişkin haberlerin de kaygı verici olduğunu bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric tarafından dün yapılan yazılı açıklamada, Guterres'in çatışmaların tırmanmasının bölgesel istikrarı daha da zayıflatabileceği uyarısında bulunduğu belirtildi. Guterres, çatışmaların tırmanmasının bölgenin istikrarını daha da zayıflatabileceği uyarısında bulunarak, "Etiyopya'da Eritre güçlerinin bulunduğuna ilişkin haberlerden de endişe duyuyorum" dedi.

Guterres, bölgedeki tüm devletlere BM Şartı kapsamında diğer ülkelerin toprak bütünlüğüne veya siyasi bağımsızlığına karşı güç kullanmaktan ya da güç kullanma tehdidinde bulunmaktan kaçınma ve iç işlerine müdahale etmeme yükümlülüklerini hatırlattı.

Taraflar üzerinde etkisi bulunan ülkelere de gerilimin düşürülmesi için bu nüfuzlarını kullanma çağrısında bulunan Guterres, çatışmayı körükleyebilecek adımlardan kaçınılmasını istedi. BM Genel Sekreteri, krizin çözümüne katkı sağlamak üzere arabuluculuk dahil "iyi niyet misyonunu" sunmaya hazır olduğunu bildirdi.

Kaynak: ANKA
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