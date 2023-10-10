BM Genel Sekreteri, Filistinlilere yardımı durdurmayın çağrısı yaptı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Avrupa Birliği yönetimi ile görüşerek Filistinlilere yardımın askıya alınmaması çağrısında bulundu. AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile yapılan telefon görüşmesinde, İsrail-Filistin çatışması ve etkileri ele alındı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Avrupa Birliği (AB) yönetimi ile görüşerek "Filistinlilere yardımı durdurmayın" çağrısı yaptığı bildirildi.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, dün, İsrail- Filistin çatışması ve bunun etkileri hakkında telefon görüşmesi yaptı.

AB yetkilileri, görüşme hakkında bugün gazetecilere bilgi verirken, Guterres'in Filistinlilere yardımların askıya alınmaması konusunda Michel'e çağrıda bulunduğunu aktardı.

Michel, dünkü görüşmenin ardından sosyal medyadaki açıklamasında, İsrail'in kendini savunma hakkı bulunduğunu, bunun uluslararası hukuk çerçevesinde yapılması gerektiğini belirterek "Sivil Filistinlilere çok ihtiyaç duyulan kalkınma ve insani yardımları kesmemeliyiz. Bu durum, Hamas tarafından kullanılabilir ve gerilim ile nefreti körükleyebilir." ifadesini kullanmıştı.

AB'nin insani yardımları sürecek

AB'nin Filistin'e yardımları hakkında dün çelişkili açıklamalar yapılmıştı. AB Komisyonunun genişleme ve komşuluktan sorumlu üyesi Oliver Varhelyi, toplam 691 milyon avroluk kalkınma yardımı projelerini gözden geçireceklerini, tüm ödemelerin hemen durdurulacağını açıklamıştı.

AB Komisyonunun insani yardımlardan sorumlu üyesi Janez Lenarcic, insani yardımların süreceğini bildirmişti.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de vadesi gelen ödemelerin askıya alınmayacağını duyurmuş ve "Tüm Filistin halkını cezalandıracak biçimde ödemelerin askıya alınması, AB'nin bölgedeki çıkarlarına zarar verecek ve teröristleri daha da cesaretlendirecektir." açıklamasını yapmıştı.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 770 kişinin hayatını kaybettiğini, yaklaşık 4 bin kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da ise İsrail askerlerinin saldırılarında 18 kişinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 100 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Gazze'den düzenlenen saldırılarda en az 900 İsraillinin hayatını kaybettiği, 157'si ağır 2 bin 616 kişinin yaralandığı belirtilmişti.