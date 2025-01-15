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BM'den Libya'nın Gernada Hapishanesindeki İşkence İddialarına Kınama

BM'den Libya'nın Gernada Hapishanesindeki İşkence İddialarına Kınama
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Birleşmiş Milletler Libya Misyonu, Gernada hapishanesinde tutuklulara yönelik işkence ve kötü muamele iddialarını şiddetle kınadı ve durumun derhal soruşturulması çağrısında bulundu.

(ANKARA) - Birleşmiş Milletler Libya Misyonu (UNSMIL), sosyal medyada paylaşılan Libya'nın Gernada hapishanesindeki tutuklulara "işkence ve kötü muamele" yapıldığı iddialarına ilişkin görüntülerden endişe duyduğunu bildirdi. Görüntüleri incelemeye alan UNSMIL, "Uluslararası insan hakları hukukunun ciddi ihlallerini teşkil eden bu eylemleri şiddetle kınamaktadır" açıklamasını yaptı.

UNSMIL, bugün yaptığı açıklamada, Libya'nın doğusundaki Gernada hapishanesinde  "işkence ve kötü muamele" yapıldığı iddialarına ilişkin sosyal medyada dolaşan görüntülerden endişe duyduğunu bildirdi. Açıklamada, "UNSMIL dolaşıma sokulan görüntülerin koşulları incelenmeye devam ederken, uluslararası insan hakları hukukunun ciddi ihlallerini teşkil eden bu eylemleri şiddetle kınamaktadır" denildi.

UNSMIL, ayrıca suçlamaların derhal soruşturulması çağrısında bulunarak, "UNSMIL'in insan hakları görevlilerinin ve diğer bağımsız gözlemcilerin Gernada hapishanesi ve kontrolleri altındaki diğer hapishanelere sınırsız erişimi" için Libya Ulusal Ordusu Genel Komutanlığı ile koordinasyon halinde olduğunu da bildirdi. Libyalı yetkililerden videolara ya da BM raporuna ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: ANKA / Dünya
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