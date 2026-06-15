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BM: ABD ve İran arasında varılan anlaşmadan memnunuz

BM: ABD ve İran arasında varılan anlaşmadan memnunuz
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BM Genel Sekreteri Guterres, ABD ve İran arasında varılan barış anlaşmasını memnuniyetle karşıladı. Anlaşmanın çatışmaların barışçıl çözümü açısından kritik bir adım olduğu belirtilirken, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan ve Türkiye'nin yapıcı rolü takdir edildi.

BİRLEŞMİŞ Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Genel Sekreter Antonio Guterres'in ABD ve İran arasında varılan barış anlaşmasını memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, yaptığı açıklamada, Genel Sekreter Antonio Guterres'in ABD ve İran arasında varılan barış anlaşmasını memnuniyetle karşıladığını belirtti. Açıklamada anlaşmanın çatışmaların barışçıl yollarla çözümü açısından kritik bir adım olduğu kaydedildi. Ayrıca Pakistan, Katar, Suudi Arabistan, Türkiye ve diğer bölge ülkelerinin süreçte üstlendikleri yapıcı rolün takdirle karşılandığı ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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