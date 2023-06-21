BM, Çin'in insan hakları ihlallerini teyit etti

Çin'de kamplarda tutulan kişilerin Türkiye'deki yakınlarının avukatı Gülden Sönmez, "Birleşmiş Milletler (BM) Keyfi Gözaltı Çalışma Grubu, Çin devletinden savunma istedi. Savunma inandırıcı bulunmadı. Geçtiğimiz aylarda karar açıklandı. Bu karara göre BM, Çin'in sistematik ve ağır bir şekilde insan hakları ihlali yaptığını teyit etmiş oldu." dedi.

Sönmez, aileleri Çin'deki kamplarda tutulan kişilerin Türkiye'de yaşayan yakınları ile Zeytinburnu Kazlıçeşme Kültür Merkezi'nde basın açıklaması düzenledi.

BM Keyfi Gözaltı Çalışma Grubu'nun kamplarda tutulan Uygurlarla ilgili olumlu bir karar verdiğini, bundan dolayı çok memnun olduklarını belirten Sönmez, "İlk defa bu karar sürecinde toplama kamplarına, insan hakları ve hukuk yönünden gizli ve detaylı bir eğilim söz konusu olmuştur. BM Keyfi Gözaltı Çalışma Grubu, Çin devletinden savunma istedi. Savunma inandırıcı bulunmadı. Geçtiğimiz aylarda karar açıklandı. Bu karara göre BM, Çin'in sistematik ve ağır bir şekilde insan hakları ihlali yaptığını teyit etmiş oldu." diye konuştu.

Sönmez, son kişinin kamplardan çıkıncaya kadar mücadelelerini devam ettireceklerini kaydetti.

"Annem, babam ve kardeşlerimden haber alamıyorum."

Nursiman Gül Abduraşid, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yaşayan ailesinin kampta tutulduğunu ifade ederek "Annem, babam ve kardeşlerimden haber alamıyorum. Onların nerede olduğunu bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

İslamcan Atasoy da oğlunun 2017 yılının sonlarına doğru kampa alındığını belirterek "Sadece Allah'a dua ediyoruz. Oğlumun serbest bırakmasını istiyorum." diye konuştu.