BM: 1,5 Milyondan Fazla Suriyeli Ülkesine Döndü

BM, Esad rejiminin devrilmesinin ardından 1,5 milyondan fazla Suriyelinin bölgelerine döndüğünü bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) Operasyon ve Savunma Birimi Direktörü Edem Wosornu, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısına, Gaziantep'ten çevrim içi katılarak Suriye'deki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Wosornu, Beşar Esad rejiminin 8 Aralık 2024'te devrilmesinin ardından ülke içinde yerinden edilen ve komşu ülkelerden 1,5 milyondan fazla Suriyelinin bölgelerine döndüğünü bildirdi.

Wosornu, artan zorluklara rağmen insani operasyonların sürdüğünü belirterek, "BM ve ortakları, ülke içi ve sınır ötesi operasyonlar aracılığıyla her ay ortalama 2,4 milyon insana ulaşıyor" ifadesini kullandı.

Wosornu, yıl başından bu yana yaklaşık bin yardım tırının Suriye'ye giriş yaptığını kaydederek, bu süreçteki iş birlikleri dolayısıyla Türkiye ve diğer paydaşlara teşekkürlerini iletti.