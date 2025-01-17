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Blake Lively ve Ryan Reynolds'a 400 milyon dolarlık iftira davası

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Hollywood'un tanınmış çifti Blake Lively ve Ryan Reynolds, 'It Ends With Us' filminin yönetmeni Justin Baldoni tarafından 400 milyon dolarlık iftira davasıyla karşı karşıya kaldı. Lively'nin asılsız cinsel taciz suçlamalarıyla Baldoni'nin kariyerini bitirmeye çalıştığı iddia ediliyor.

Hollywood'un ünlü çifti Blake Lively ve Ryan Reynolds'a, "It Ends With Us" filminin yönetmeni Justin Baldoni tarafından 400 milyon dolarlık iftira davası açıldı. Baldoni, Lively'nin asılsız cinsel taciz suçlamalarıyla kariyerini bitirmeye çalıştığını öne sürdü.

DailyMail.com'un edindiği mahkeme belgelerine göre, olay Noel öncesinde Lively'nin Baldoni'yi cinsel tacizle suçlamasıyla başladı. Ünlü oyuncu, film setinde tacize uğradığını ve toksik bir çalışma ortamı yaratıldığını iddia etti.

Karşı dava açan Baldoni, Lively ve eşi Reynolds'ın yıldız güçlerini kullanarak filmin kontrolünü ele geçirmeye çalıştıklarını öne sürdü. İddiaya göre Lively, filmi çekmeye başlamadan önce senaryoya kaynaklık eden kitabı bile okumamıştı.

BİNANIN BODRUMUNDA TUTULDU

Olayın en çarpıcı kısmı ise 6 Ağustos 2024'teki film galasında yaşandı. Baldoni'nin avukatları, Lively'nin talebi üzerine yönetmen ve ailesinin gala gecesinde binanın bodrumunda tutulduğunu öne sürdü.

Lively'nin hukuk ekibi ise yaptıkları açıklamada, "Bu dava klasik bir istismarcı taktiğidir. Bir kadın somut taciz kanıtlarıyla ortaya çıktığında, istismarcı durumu tersine çevirmeye çalışır" ifadelerini kullandı.

Film ekibinden yapılan açıklamada, Lively'nin suçlamalarının ardından bazı çalışanların ölüm tehditleri aldığı ve antisemitik hakaretlere maruz kaldığı belirtildi.

Sektör uzmanları, her iki tarafın da kariyerlerinin bu süreçten ciddi şekilde etkilenebileceğini belirtiyor. Davanın sonucu Hollywood'da merakla bekleniyor.

Blake Lively ve Ryan Reynolds'a 400 milyon dolarlık iftira davası
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Dünya
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