Birleşmiş Milletler'den Gazze'de derhal ve kalıcı ateşkes kararı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, Gazze Şeridi'nde derhal ve kalıcı ateşkes çağrısında bulunan karar tasarısını, 149'a karşı 12 oyla kabul etti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Gazze'de ateşkes çağrısı içeren karar tasarısı Hamas'ı kınamadığı gerekçesiyle 4 Haziran'da ABD tarafından veto edilmişti.

ATEŞKES TASARISI KABUL EDİLDİ

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun bölgede derhal ateşkes sağlanmasını talep eden yeni bir karar tasarısı oyladı. Gerçekleştirilen oylamada tasarı kabul edildi. Karar 149'a karşı 12 oyla alındı.

TASARIDA NELER VAR?

Söz konusu tasarının içeriğinde, Gazze'de derhal ateşkes sağlanması, Gazze'deki rehinelerin serbest bırakılması ve İsrail sınır kapılarının acil insani yardım için açılması talep edildi.

Tasarıda, İsrail'in işgalci güç olarak uluslararası hukuk uyarınca insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını sağlama yükümlülüğü bulunduğu vurgulandı.

BM Genel Kurulu'nun iki devletli çözüm konusundaki kararlılığının altı çizilen tasarıda, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) 28 Mart'ta İsrail'e Gazze'ye daha fazla kara sınır kapısı açması yönünde verdiği bağlayıcı karara da atıf yapıldı.

NE OLMUŞTU?

BMGK, Kurulun geçici 10 üyesi (E10) tarafından imzalanan ve grup koordinatörü Slovenya tarafından sunulan Gazze tasarısını görüşmek üzere 4 Haziran'da toplanmıştı.

Gazze'de ateşkes sağlanması için sunulan karar tasarısı, Hamas'ı kınamadığı gerekçesiyle ABD tarafından veto edilmişti.

İsrail'in saldırılarının devam ettiği Gazze'deki sivillere acil müdahaleyi öneren tasarı, oylamada 14 evet oyuna karşın veto hakkı bulunan daimi üye ABD tarafından reddedilmişti.

ABD Temsilcisi Dorothy Shea, veto kararının gerekçesine ilişkin, "ABD, Hamas'ı kınamayan hiçbir önlemi desteklemeyeceğini açıkça belirtti." ifadesini kullanmıştı.