BAE, 60 yıl sonra OPEC'ten ayrılma kararı aldı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nden (OPEC) ayrılacağını açıkladı.

BAE 1967'den bu yana OPEC'in üyesiydi.

Ülke yönetimi bu karara gerekçe olarak uzun vadeli ekonomik vizyon ve stratejisini gösterirken, "Gelecekte dünyanın enerji talebi ve ihtiyacının artacağını düşünüyoruz" dedi.

BAE Enerji Bakanı Süheyl Muhammet el Mazrouei bu adımla birlikte örgütün ülkelere belirlediği üretim kotalarına sadık kalmak zorunda kalmayacaklarını duyurdu.

Alanında bir kartel olan OPEC, üye ülkelerin ne kadar petrol üreteceğine karar vererek uluslararası petrol fiyatlarına yön verebiliyor.

1960'ta İran, Irak, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Venezuela tarafından kurulan bu örgüt ilerleyen yıllarda Katar, Libya, Cezayir ve Angola gibi ülkelerle genişlemişti.

Günümüzde 12 üyesi olan OPEC'ten daha önce de Ekvador, Endonezya, Katar ve Angola ayrılmıştı.

Ayrılık kararı, OPEC ve diğer üretici ülkelerin de dahil olduğu OPEC+'ın defakto liderliğini yapan Suudi Arabistan açısından bir kayıp olarak görülüyor.

Reuters'a göre BAE'nin kaybı OPEC'e zarar verebilir.

Reuters ajansına konuşan emtia araştırmaları şirketi ICIS'in enerji direktörü Ajay Parmar ise BAE'nin bir süredir genel OPEC politikasıyla ters düştüğünü hatırlattıktan sonra "Bu bir sürpriz değildi fakat uzun vadede etkileri olacak" dedi ve ekledi:

"Bu karar aynı zamanda BAE ile Suudi Arabistan arasındaki tarihsel ve güçlü ittifakın zayıflamasının bir göstergesi."

BAE'nin 1 Mayıs'tan itibaren geçerli olacak bu kararı, ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları nedeniyle petrol fiyatlarında büyük bir artışın yaşanması ve Körfez ülkelerinin de savaştan ekonomik zarar gördüğü bir dönemde geldi.

BAE Körfez'de ABD'nin en büyük müttefiklerinden biri.

ABD Başkanı Donald Trump da OPEC'i "petrol fiyatlarını suni olarak artırıp dünyayı soymakla" itham etmişti.

Reuters'a konuşan Carnegie Rusya Avrasya Merkezi'nden ve eski Gazprom yöneticisi Sergey Vakulenko ise BAE'nin planının petrol üretimini %30 artırmak olduğunu söyledi.

"Muhtemelen bunu duyurmak için en az zarar verecek zaman, petrol fiyatlarının Hürmüz nedeniyle yüksek olduğu günümüzdü" diyen Vakulenko, "Hürmüz açıldıktan sonra da ülkeler bu süreçte azalan rezervlerini doldurmak isteyeceği için petrol talebi ve fiyatı yüksek olacak" ifadelerini kullandı.

Ajansa konuşan enerji danışmanlığı ve araştırma şirketi Rystad'ın analisti Jorge Leon, "Suudi Arabistan'ın dışında atıl petrol üretim kapasitesi olan az sayıda ülkeden biri BAE'ydi ve bu OPEC'in petrol fiyatlarına müdahale etmesine imkan sağlıyordu" dedi ve ekledi:

"Hürmüz'deki durum nedeniyle bu kararın etkileri kısa vadede sınırlı olabilir fakat uzun vadede bu, yapısal olarak daha zayıf bir OPEC anlamına geliyor.

"Örgütün parçası olmayan BAE, üretimi artırmak için daha istekli olacak ve bu da Suudi Arabistan'ın tek başına petrol fiyatlarını dengeleme kapasitesini sorgulatacak."

Katar ise kurucuların ardından ertesi yıl örgüte üye olan ilk ülkeydi.

Körfez'deki büyük petrol ülkeleri arasındaki Katar, 2019'da üyelikten ayrılmıştı.