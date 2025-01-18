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Bir kişi Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u yanağından öptü

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Lübnan'a bir günlük ziyaret gerçekleştirdi. Ziyareti sırasında bir kişinin Macron'u yanağından öptüğü anlar ise sosyal medyada dikkat çekti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Lübnan'a yapacağı bir günlük ziyareti kapsamında başkent Beyrut'a gitti.

Macron'un, Joseph Avn'ın Cumhurbaşkanı seçilmesi ve Nevvaf Selam'ın hükümeti kuracak başbakan olarak görevlendirilmesinin ardından reformları hızla hayata geçirebilecek ve İsrail ile Hizbullah arasında 27 Kasım itibarıyla ateşkes sağlanan ülkede yeniden inşa çalışmalarına kapı açabilecek bir hükümetin kurulmasını hızlandırmaya yardımcı olmaya çalışacağı ifade edildi.

YANAĞINDAN ÖPTÜ

Öte yandan Macron'un Beyrut ziyareti sırasında bir kişinin Macron'u yanağından öptüğü anlar görüntüleri sosyal medyada dolaşıma girdi.

Bir kişi Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u yanağından öptü
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Dünya
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıHamit Gündoğdu:

Zavallı mikron... bir öpücükle ucuz kurtulmuş..adamın makronu kavramlarına bskarmısınız....adeta kıprsşma yoksa seni makroniçe yaparım gibi;)))

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Haber YorumlarıAlkurt:

Demokrasi...

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Haber YorumlarıZekeriya Dilek:

öptiyse bize ne yani?!...

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