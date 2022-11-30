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Bir günde iki adamla birliktelik yaşayan genç kız, doktor kontrolüne gittiğinde yıkıldı

Dünya Haberleri

Brezilya'nın Mineiros şehrinde ikamet eden 19 yaşındaki kız, iddialara göre aynı günde iki ayrı adamla cinsel ilişkiye girdi. Yaşadığı ilişkilerin ardından doktora giden kadın, ikizlere hamile kaldığını öğrendi ve DNA testi yaptırmak istedi. Test sonucunda bebeklerinin babalarının farklı olduğunu öğrenen kız, büyük bir yıkım yaşadı.

Mineiros kentinde yaşayan 19 yaşındaki genç kızın başına ilginç olaylar geldi. İddialara göre aynı gün içerisinde iki farklı adamla cinsel ilişki yaşayan kız, daha sonra doktor kontrolüne gittiğinde ikizlere hamile olduğunu öğrendi.

Bir günde iki adamla birliktelik yaşayan genç kız, doktor kontrolüne gittiğinde yıkıldı

BABALARINI BELİRLEMEK İÇİN DNA TESTİ YAPTIRDI

İki adamla ilişkiye girdiğini bilen genç kız, çocuklarının babasını öğrenmek adına DNA testi yaptırdı. Sonuçlar geldiğinde ise hem doktor için hem de genç kız büyük şaşkınlık içerisinde kaldı. Çünkü bebeklerden ikisinin de babası farklıydı.

Bir günde iki adamla birliktelik yaşayan genç kız, doktor kontrolüne gittiğinde yıkıldı

BABALARDAN BİRİ ÇOCUĞU KABUL ETMEDİ

Skandal olayın ortaya çıkmasının ardından genç kız, iki adama da durumu anlattı. Adamlardan biri çocuğu kabul etmezken, diğer adam 2 bebeğin bakımını da üstlenmeyi kabul etti.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Brezilya Dünya Haberler

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Yorumlar (1)

Ahmet Yalçınkaya:

İlk sıradaki çocuğu alır ?? geçmiş olsun abla da maşallah herkesi mutlu etmiş cennetlik mübarek ??

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