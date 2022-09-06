"Bir gece ansızın gelebiliriz" restinden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir açıklama daha: Yunanistan kendine çeki düzen vermeye başladı

Yunan kuvvetlerinin Ege'deki Türk jetlerini taciz etmesi sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tarihe iyi bakın, İzmir'i unutmayın. Bir gece ansızın gelebiliriz" sözleriyle rest çekmişti. Bu sözler dünyada da büyük yankı uyandırırken bugün konu hakkındaki görüşleri sorulan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu kilit atma konusunda hassasiyetimiz kararlılıkla devam ediyor. Yunanistan bunun farkında ve kendilerine çeki düzen verme durumuna girmiş bulunmaktalar. Aksi halde bir gece ansızın gidebiliriz!" dedi.

Bir süredir gerilen Yunanistan ve Türkiye ilişkileri, Ege'deki jet tacizleriyle bir üst seviyeye taşındı. Yunan kuvvetleri, Ege Denizi'nde uçuş yapan Türk jetlerini S-300'lerle radar kilidi atarak taciz etti. Bu son hamle iki ülke arasındaki tansiyonu daha da artırdı.

"İZMİR'İ UNUTMAYIN"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gelişmeler sonrası Yunanistan'a rest çekti. Erdoğan, "Ey Yunan tarihe bak. Çok daha fazla ileri gidersen, bunun bedeli ağır olur ağır. Yunanistan'a tek cümlemiz var. İzmir'i unutma. Vakti, saati geldiğinde gereğini yaparız. Bir gece ansızın gelebiliriz." ifadelerini kullandı.

YUNANİSTAN DIŞİŞLERİ'NDEN YANIT GELDİ

Erdoğan'ın büyük yankı uyandıran sözlerine Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan cevap geldi. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Yunanistan, günlük küstah ve her türlü sınırı aşan açıklamalar ve tehditler konusunda Türkiye'ye uymayacak. NATO içerisindeki birlik ve beraberliğe kimin zarar verdiğini göstermek için son günlerde yapılan provokatif açıklamaların içeriğine dair müttefiklerimize ve ortaklarımıza bilgi vereceğiz. Aynı zamanda uluslararası hukuk ve deniz hukuku temelinde bölgenin tamamı için istikrar ve güvenlik sütunu olarak kalmaya devam edeceğiz."

ERDOĞAN: KENDİLERİNE ÇEKİ DÜZEN VERME DURUMUNA GİRDİLER

Bugün Bosna-Hersek'i ziyaret etmek üzere havaalanına giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, bir gazetecinin Yunanistan'ın tacizlerini sorması üzerine şunları söyledi: "Milli Savunma Bakanlığımız gerek NATO Genel Sekreteri ile gerek diğer temsilcilerle görüşmeleri sürdürüyor. Bu kilit atma konusunda hassasiyetimiz kararlılıkla devam ediyor. Yunanistan bunun farkında ve kendilerine çeki düzen verme durumuna girmiş bulunmaktalar. Oraya yönelik açıklamalarım bundan sonraki süreçte de Yunanistan Türkiye ile nasıl bir ilişki içerisinde olacağının herhalde kararını verecektir. Aksi halde bir gece ansızın gidebiliriz!"