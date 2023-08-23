Bingöl'ün Kiğı ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem
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Bingöl'ün Kiğı ilçesinde bugün saat 11.19'da 8.47 kilometre derinlikte 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Bingöl'ün Kiğı ilçesinde, bugün saat 11.19'da 8.47 kilometre derinlikte 4.2 büyüklüğünde deprem oldu.
AFAD; Bingöl'ün Kiğı ilçesinde, bugün saat 11.19'da 8.47 kilometre derinlikte 4.2 büyüklüğünde deprem olduğunu bildirdi. Kandilli Rasathanesi ise depremin Bingöl'ün Kiğı ilçesinin Demirkanat köyünde 5 kilometre derinlikte ve 4.0 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.
Kaynak: ANKA / Dünya