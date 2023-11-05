Bingöl'den Çad'a Mescid-i Aksa İsimli Su Kuyusu

Bingöl'de hayırsever vatandaşlar tarafından toplanan bağışlar ile Orta Afrika'da bulunan Çad ülkesine 10 adet su kuyusu açılırken, son açılan su kuyusuna Mescid-i Aksa ismi verildi. Orta Afrika'da bulunan ve dünyanın en fakir ülkesi olan Çad'da susuzluk her geçen gün artarken, dünyanın dört bir yanından hayırsever vatandaşlar tarafından su kuyuları açılıyor.

Bingöl'den Çad'a su kuyusu

BİNGÖL - Bingöl'de hayırsever vatandaşlar tarafından toplanan bağışlar ile Orta Afrika'da bulunan Çad ülkesine 10 adet su kuyusu açılırken, son açılan su kuyusuna Mescid-i Aksa ismi verildi.

Dünya'nın en fakir ülkesi olan Orta Afrika'da bulunan Çad ülkesinde susuzluk her geçen gün artarken dünyanın dört bir yanından hayırsever vatandaşlar tarafından su kuyuları açıyor. 3 bin 350 kilometre uzaklıktaki Çad'dan Bingöl'e üniversite okumaya gelen Muhammed Barka ile Bingöllü hayırsever Vedat Metin'in öncülüğünde 200 vatandaşın yardımları ile Çad'ın farklı noktalarında 2023 yılı içinde 10 adet su kuyusu açıldı. Kuyulardan birine Mescid-i Aksa ismi verilirken eller Filistinli Müslümanlar için açılarak dualar edildi.