Bingöl'de 4.3 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Bingöl'ün Kiğı ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti.

Saat 20.14'te kaydedilen sarsıntı, yerin 13.56 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Öte yandan, Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 4.3 olarak açıkladı.

VALİ USTA: CAN VE MAL KAYBIMIZ BULUNMAMAKTADIR

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, depremin ardından sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, kendilerine bildirilen herhangi bir olumsuz durumun bulunmadığını ve hasar tespit çalışmalarına başlanıldığını açıkladı.

Vali Usta, şu ifadeleri kullandı: "Geçmiş olsun Kiğı, 29.05.2925 saat 20:14 itibarıyla Kiğı ilçemizde meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki depremde idaremize intikal eden herhangi bir can ve mal kaybımız bulunmamaktadır. AFAD ve Jandarma ekiplerimizce Kiğı merkez ve köylerimizde hasar tesbit çalışmalarımız devam etmektedir."