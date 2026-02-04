Epstein belgelerinde Bill Gates: Melinda Gates ilk defa konuştu

Milyarder işadamı Bill Gates'in adının Jeffrey Epstein belgelerinde geçmesinin ardından ilk defa konuşan eski eşi Melinda French Gates, "Bu benim için zor bir süreç. Çünkü evliliğimdeki çok acı verici zamanları hatırlatıyor" dedi.

ABD Adalet Bakanlığı tarafından açıklanan üç milyona yakın yazışma ve belgenin içinde Epstein'in, Bill Gates'in cinsel yolla bulaşan bir hastalığa yakalandığına dair bir iddiası da yer alıyor.

Konu hakkında bir açıklama yapan Bill Gates'in sözcüsü "Yalancı olduğu kanıtlanmış bir kişinin ortaya attığı bu iddialar tamamen absürt ve yanlıştır" dedi.

Epstein'in mağdur ettiği kişilerin Bill Gates'e yönelik herhangi bir suçlaması bulunmuyor ve belgelerde adının geçmesi herhangi bir kriminal faaliyete karıştığı anlamına gelmiyor.

Yeni belgelerin yayımlanmasının ardından kamu yayıncısı NPR'da katıldığı bir podcastte soruları yanıtlayan Melinda Gates, "Bütün bu pislikten uzak olduğum için çok mutluyum" dedi ve belgelerde adı geçenlerin hesap vermesi gerektiğini söyledi.

Bill ve Melinda çifti 27 yıllık evliliklerinin ardından 2021'de boşanmıştı.

ABD basını boşanmadan önce Melinda'nın, Bill Gates'in Epstein ile arkadaşlığından rahatsız olduğunu yazmıştı.

Bill Gates boşanmanın ardından yaptığı bir açıklamada 2019'da bir Microsoft çalışanıyla ilişki yaşadığını kabul etmişti.

Bill Gates'in ismi Epstein belgelerinde nasıl geçiyor?

ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan belgelerde Bill Gates'in adı, Epstein'in taslak olarak hazırladığı anlaşılan fakat gönderip göndermediği belli olmayan iki e-postada geçiyor.

İki e-posta da Epstein tarafından kendi e-posta adresine gönderilmiş.

Bunlardan biri Bill ve Melinda Gates Vakfı'ndan istifa mektubu olarak yazılmış. Mektupta Epstein Gates'a "Rus kızlarla seks yapmasının bir sonucu olarak" ilaç tedarik etmek zorunda kaldığından bahsediyor.

Diğeri ise "Sevgili Bill" diye başlıyor. Epstein bu mektupda Gates'in arkadaşlıklarını bitirme kararına dair üzüntüsünü aktardıktan sonra cinsel yolla bulaşan hastalığını o dönem eşi olan Melinda'dan saklama girişimlerinden bahsediyor.

Gates ve sözcüleri yıllardır Epstein ile ciddi bir yakınlığı olmadığını söylüyor.

Gates daha önce birlikte yalnızca "birkaç akşam yemeği" yediklerini ve bu yemeklerde hayata geçmeyen bir insani yardım projesini konuştuklarını söylemişti.

Gates'in sözcüsü son belgelerin yayımlanmasının ardından "Bu belgelerin gösterdiği tek şey Gates ile süregiden bir ilişkisi olmamasına duyduğu öfke ve onu tuzağa düşürüp lekelemek için harcayabileceği çabanın boyutudur" dedi.

30 Ocak'ta yayımlanan milyonlarca belge, Epstein'in ünlüler, dünya liderleri ve iş dünyası yöneticilerinden oluşan büyük bir ilişkiler ağı bulunduğunu ve 2008 yılında 14 yaşındaki bir kızı seks amacıyla pazarladığı için ceza aldıktan sonra bile bu ilişkilerin bir kısmını sürdürdüğünü gösteriyor.

Epstein 2019 yılında New York'ta bir cezaevinde yargılanmayı beklerken kendini öldürmüştü.