Bilecik'teki Orman Yangınında Söndürme Çalışmaları Sürüyor

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde çıkan ve Bursa'nın Yenişehir ilçesine sıçrayan orman yangınında söndürme çalışmaları devam ediyor. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevlerin yerleşim yerlerine sıçramaması için yoğun çaba sarf ediliyor. Yangına çevre illerden takviye ekipler gönderildi ve havadan müdahale ediliyor.

Bilecik'in Osmaneli ilçesi Dereyörük Mahallesinde çıkan ve Bursa'nın Yenişehir ilçesine sıçrayan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor. Rüzgarın da etkisi ile büyüyen alevlerin yerleşim yerlerine sıçramaması için yoğun çaba sarf ediliyor. Alevlerin, Yenişehir ilçesine bağlı 1050 nüfuslu Terziler Mahallesi'ne yaklaşması üzerine, mahalle sakinleri traktörleriyle tarlalarda set oluşturdu.

Farklı noktalarda devam eden yangına müdahale için çevre il ve ilçelerden de takviye ekipler bölgeye sevk edildi. Bursa, İstanbul ve Kocaeli'den bölgeye gönderilen 5 yangın söndürme helikopteri ile yangına havadan da müdahale ediliyor.

Yenişehir Kaymakamı Rahmi Köse de söndürme çalışmalarını yerinde takip ediyor. (DHA)