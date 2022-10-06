İskoçya'da bulunan Dalmuir'deki bir barda bilardo masasının üzerinde cinsel ilişkiye giren çiftin görüntüleri internete sızdırıldı. Görüntülerin yayılmasının ardından bar hakkında cezai işlem uygulandı. İşletme sahibi ise yaşanan olay nedeniyle mekanını bir süreliğine kapatma kararı aldı.

Dalmuir kentindeki bir barda çekilen skandal görüntüler, sosyal medyada sızdırıldı. Görüntülerde bir çiftin, bilardo masası üzerinde cinsel ilişkiye girdikleri anlar yer aldı. Bu görüntüler internet aleminde kısa süre içerisinde yayıldı.

BAR HAKKINDA CEZAİ İŞLEM

Polis ekipleri de olayın yaşandığı bara giderek, işletme sahipleriyle görüştü. Daha sonra ise işletmeye ceza kesildi. Ancak bar sahibi, yaşananların bilgileri dahilinde olduğunu reddederek cezanın geri alınmasını talep etti.

"KENDİ İSTEĞİMLE BARI KAPATIYORUM"

Bar sahibi, yaşananlardan dolayı büyük utanç duyduğunu ve bir süre barını kapatacağını dile getirdi. Ayrıca görüntülerin yayılmasının ardından çok sayıda kişi de barın önüne giderek fotoğraf çektirmeye başladı.