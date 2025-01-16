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Biden veda konuşmasında ABD'yi bir konuda özellikle uyardı

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ABD Başkanı Joe Biden, ulusa veda konuşmasında dikkat çeken ifadeler kullandı. Ülkede gücün birkaç zengin kişinin elinde toplanması konusunda endişelerini dile getiren Biden, "Bugün Amerika'da aşırı zenginlik, güç ve nüfuz sahibi bir oligarşi şekilleniyor. Bu durum kelimenin tam anlamıyla tüm demokrasimizi, temel haklarımızı, özgürlüklerimizi ve herkesin önüne geçme şansımızı tehdit ediyor" dedi.

ABD Başkanı Biden, 4 yıllık görev süresinin bitmesine sayılı günler kala Beyaz Saray'da canlı yayında son kez Amerikan halkına seslendi.

Oval Ofis'te konuşan Biden, "Geçtiğimiz dört yılda demokrasimiz güçlü bir şekilde ayakta kaldı ve her gün, ülkemizin tarihinin en zor dönemlerinden birinde tüm Amerikalılar için başkan olma taahhüdümü yerine getirdim" ifadelerini kullandı.

HARRIS'İ ÖVDÜ

Biden, başkan yardımcısı olan ve seçimde Donald Trump'a kaybeden Kamala Harris için de "Harika bir ortak" dedi.

BIDEN'I ENDİŞELENDİREN KONU

Biden, veda konuşmasında kendisinde büyük endişe yaratan bir konu hakkında ülkeye de uyarılarda bulundu. ABD'de aşırı zenginlik, güç ve nüfuz sahibi bir oligarşinin şekillendiğine dikkat çeken Biden, "Bu durum kelimenin tam anlamıyla tüm demokrasimizi, temel haklarımızı, özgürlüklerimizi ve herkesin önüne geçme şansımızı tehdit ediyor" dedi.

"KAYBEDECEK ZAMAN YOK"

Zenginlerin iklim değişikliğinin tehlikeleriyle mücadele çabalarına yönelik oluşturduğu tehditten de bahseden Biden, şunları söyledi: "Çocuklarımızın ve torunlarımızın geleceği için bazı şeyleri feda etmeye zorlanmamalıyız, ilerlemeye devam etmeli ve hızlı ilerlemeliyiz. Kaybedecek zaman yok."

"YAPAY ZEKA ALANINDA ABD ÖNCÜ OLMALI"

Konuşmasında yapay zeka alanındaki gelişmelerin günümüz teknolojisinin seyrini belirlediğini de dile getiren Biden, bu alanda Çin ile ciddi bir rekabet halinde olduklarına dikkati çekti. Biden, "Yapay zeka, kanser gibi hastalıklara çare bulmamıza yardımcı olabilir ancak gerekli önlemler alınmazsa yapay zeka, haklarımız, yaşam biçimimiz, mahremiyetimiz, çalışma şeklimiz ve ulusumuza yönelik yeni tehditler doğurabilir. Yapay zekanın tüm insanlık için güvenli ve güvenilir olmasını sağlamalıyız. Yapay zeka alanında Çin değil, ABD öncü olmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

AMERİKAN HALKINA TEŞEKKÜR ETTİ

Konuşmasının sonunda kendisine başkanlık yapma fırsatını verdiği için Amerikan halkına teşekkür eden Biden, "50 yıllık kamu hizmetinin ardından size söz veriyorum ki ulusumuzun temsil ettiği fikre hala inanıyorum. Siz de inancınızı koruyun." dedi.

Biden veda konuşmasında ABD'yi bir konuda özellikle uyardı
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Yorumlar (12)

Haber Yorumlarırihamma baxhiyeva:

Defolup gitsin artık bu adam başa geçtiğinden beri dünyada her tür savaş felaket ölüm hepsi oldu..

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Haber YorumlarıHamit Gündoğdu:

Abd gibi bir ülke bu durumu ilerisi için tehlike arz edeceğini söylüyor ve denge kurulması konusunda en üst yönetici tarafından uyarılması ve uyanma ihtiyacı olduğunu dile getiriyor..bizde ise yönetime gelenler çevresini ve kendini çok daha zengin etme yolları peşinde..

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Haber YorumlarıAnty-Partizan:

TR Ciftligi Gibi Anlatmis Sanki...Duzen, Guclunun Duzeni...

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Haber YorumlarıGürsel İşlek:

Rockefelleri kastetmiyor heralde Amerikaya ve Dünyaya para ile hükmediyor Bıden a da yüklü bağışlar yapıyor

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Haber Yorumlarıemre null:

okumuslarin gözü doymuyor ki Anadoluya git bir sıcak corbam bir tabak makarnam ustune reisimizin bir keyif cayi yeter hamd olsun deyip şükreden yetinen temiz kalpli onlarca okumamış insanımız var Reis bu insanlar sayesinde kazaniyor ulke bu tok gözlü şükürdar büyüklerimizin hürmetine ayakta ama okumuşlar arabası illa ki en son model.olacak bu yıl kullandığı telefonu obur yıl kullanmaz yenisini alır bir ev yetmez yazlığı olmali bir de dağ evi de olmali yaninda hobi bahçesi o da yetmez mutlaka yurtdisina gidip gezmeli o da yetmez bir de yatı olmali bunları elde etse bu sefer daha pahalisina daha lüksünü ister asla yetinmeyi bilmez bu yuzden dünyayı okumamış hocalar insanlar yonetmeli ac gözlülük edip de başka ülkelere çökmesine savas acmasinlar suan dunyayi yöneten okumuşlar ama Dünya kan gölüne dönmüş durumda çünkü okumuş insanlar hep daha fazlasını ister asla yetinmezler hepsi olmasa bile çoğu öyledir

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Haber YorumlarıAristo:

Yorgun demokrat doğru söylüyor

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Haber YorumlarıDemir Acer:

elon musk hahtindan indirdi diye zirvaliyor yine bunak

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Haber YorumlarıMurat Celik:

GÜNAYDIN

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Haber YorumlarıBenim Kkk:

Biden in tehlikeli bir sekilde zenginlesiyorlar dedigi olgu oradogu iktidarlarinda ve yandaslarinda tam gaz devam ediyor bizde dahil bizde biraz uzak gizli yakinlar uzerinden gelir elde ediliyor dolayli olarak geliyor yani kamflaj yapiliyor

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Haber YorumlarıYılmaz Kılınç:

Dünya bir pislik eli kanlı katil giti si

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