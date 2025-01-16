Biden veda konuşmasında ABD'yi bir konuda özellikle uyardı

ABD Başkanı Biden, 4 yıllık görev süresinin bitmesine sayılı günler kala Beyaz Saray'da canlı yayında son kez Amerikan halkına seslendi.

Oval Ofis'te konuşan Biden, "Geçtiğimiz dört yılda demokrasimiz güçlü bir şekilde ayakta kaldı ve her gün, ülkemizin tarihinin en zor dönemlerinden birinde tüm Amerikalılar için başkan olma taahhüdümü yerine getirdim" ifadelerini kullandı.

HARRIS'İ ÖVDÜ

Biden, başkan yardımcısı olan ve seçimde Donald Trump'a kaybeden Kamala Harris için de "Harika bir ortak" dedi.

BIDEN'I ENDİŞELENDİREN KONU

Biden, veda konuşmasında kendisinde büyük endişe yaratan bir konu hakkında ülkeye de uyarılarda bulundu. ABD'de aşırı zenginlik, güç ve nüfuz sahibi bir oligarşinin şekillendiğine dikkat çeken Biden, "Bu durum kelimenin tam anlamıyla tüm demokrasimizi, temel haklarımızı, özgürlüklerimizi ve herkesin önüne geçme şansımızı tehdit ediyor" dedi.

"KAYBEDECEK ZAMAN YOK"

Zenginlerin iklim değişikliğinin tehlikeleriyle mücadele çabalarına yönelik oluşturduğu tehditten de bahseden Biden, şunları söyledi: "Çocuklarımızın ve torunlarımızın geleceği için bazı şeyleri feda etmeye zorlanmamalıyız, ilerlemeye devam etmeli ve hızlı ilerlemeliyiz. Kaybedecek zaman yok."

"YAPAY ZEKA ALANINDA ABD ÖNCÜ OLMALI"

Konuşmasında yapay zeka alanındaki gelişmelerin günümüz teknolojisinin seyrini belirlediğini de dile getiren Biden, bu alanda Çin ile ciddi bir rekabet halinde olduklarına dikkati çekti. Biden, "Yapay zeka, kanser gibi hastalıklara çare bulmamıza yardımcı olabilir ancak gerekli önlemler alınmazsa yapay zeka, haklarımız, yaşam biçimimiz, mahremiyetimiz, çalışma şeklimiz ve ulusumuza yönelik yeni tehditler doğurabilir. Yapay zekanın tüm insanlık için güvenli ve güvenilir olmasını sağlamalıyız. Yapay zeka alanında Çin değil, ABD öncü olmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

AMERİKAN HALKINA TEŞEKKÜR ETTİ

Konuşmasının sonunda kendisine başkanlık yapma fırsatını verdiği için Amerikan halkına teşekkür eden Biden, "50 yıllık kamu hizmetinin ardından size söz veriyorum ki ulusumuzun temsil ettiği fikre hala inanıyorum. Siz de inancınızı koruyun." dedi.