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BBC

Biden, Kıbrıs Cumhuriyeti'ne Silah Satışı İzni Verdi

Biden, Kıbrıs Cumhuriyeti'ne Silah Satışı İzni Verdi
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ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'daki son haftasında Kıbrıs Cumhuriyeti için silah satışı izni veren bir yönerge yayınladı. Bu karar, Kıbrıs'ın savunma kapasitesini artırmayı hedefliyor, ancak Türkiye'den tepki geldi.

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'daki son haftasında ABD'nin Kıbrıs Cumhuriyeti'ne silah satmasında izin veren bir yönerge yayınladı.

15 Ocak tarihli yönerge ile Kıbrıs Cumhuriyeti için ABD'den askeri teçhizat almanın yanı sıra ihtiyaç fazlası teçhizatın ülkeye teslim edilmesinin de önü açıldı.

Ayrıca Kıbrıs Cumhuriyeti'ne direkt olarak ABD hükümetinden silah alma olanağı doğdu.

Biden yönergede, "Kıbrıs Cumhuriyeti'nin savunma malzemeleri ve savunma hizmetleriyle donatılmasının ABD'nin güvenliğini güçlendireceği ve dünya barışını teşvik edeceği kanaatindeyim" dedi.

Ankara'dan Biden'ın son direktifi hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Kıbrıs'taki Türk yönetimi ise yazılı bir açıklama yayınlayarak karara tepki gösterdi.

Açıklamada "ABD Başkanlığı tarafından alınan bu karar sonrasında, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin silahlanma yarışını adeta bir savaş hazırlığına girecekmiş gibi sürdüreceği açıktır" ifadesi kullanıldı.

Washington, denge politikasını bırakıyor mu?

Biden yönetiminde ABD ve Kıbrıs Cumhuriyeti arasındaki yakınlaşma hız kazandı.

Washington 2020'de 1987'den beri ABD'nin Kıbrıs Cumhuriyeti'ne uyguladığı silah ambargosunu kaldırma kararı aldı.

Kararın kapsamı Eylül 2022'de genişletildi.

İki ülke arasında imzalanan Stratejik Diyalog mekanizması da 2024'te yürürlüğe girdi.

Biden ayrıca Kasım 2024'te Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis'i Beyaz Saray'da ağırladı.

Hristodulidis, 28 yıl sonra Beyaz Saray'da ağırlanan ilk Kıbrıs cumhurbaşkanı oldu.

ABD'nin Kıbrıs Büyükelçisi Julie Davis Fisher, Biden'ın hamlesi hakkında X hesabından yaptığı paylaşımda bunun ikili ilişkilerin derinleşmesi için "önemli bir adım" olduğunu, "güvenlik iş birliğini güçlendireceğini" ve "Doğu Akdeniz'de istikrarı teşvik edeceğini" söyledi.

Kıbrıs Cumhuriyeti, ABD'nin Gazze'ye deniz yoluyla açtığı insani yardım koridoru ve bölgeden tahliyeler için lojistik üs görevi görüyor.

Eylül'de Beyrut'ta İsrail'in hava saldırısında Hizbullah Lideri Hasan Nasrallah, Haziran'da yaptığı bir konuşmada Kıbrıs'ın hava üslerini İsrail uçaklarına açması durumunda ada ülkesini hedef almakla .

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