Biden'ın olaylı İsrail ziyareti! Basın toplantısını bitirirken ortalık bir anda karıştı

İsrail'in Gazze'deki hastane katliamının ardından ABD Başkanı Joe Biden, Tel Aviv'e giderek İsrail Başbakanı Netanyahu ile bir araya geldi. Biden, konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını kabul etmedi. Görevlilerin araya girmesiyle salonda büyük bir uğultu ve hareketlilik meydana geldi.

İsrail'in Gazze'deki hastane katliamının ardından Tel Aviv'e giden ABD Başkanı Joe Biden, burada İsrail Başbakanı Netanyahu ile birlikte açıklamalarda bulundu. Biden konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını kabul etmezken, görevlilerin araya girmesiyle ortalık bir anda karıştı.

İSRAİL'İN KATLİAMINI SAVUNDU

Resmi ziyaret kapsamında İsrail'e gelen ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. İsrail'in Gazze'deki bir hastaneyi bombalayarak 500 insanı katletmesini savunan Biden, "Patlama diğer taraftan yapılmış gibi görünüyor" dedi.

BİR ANDA AYAKLANDILAR

Biden açıklamalarının sonunda teşekkür ederken, o anda salonda bulunan gazeteciler sorular sormak istedi. Ancak liderlerin görevlileri ayağa kalkarak gazetecilerin dışarı çıkarılmasını, toplantının bittiğini söyledi. O anlarda kısa süreli bir gerginlik yaşandı.